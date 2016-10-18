«Сила действия равна силе противодействия». «Угол падения равен углу отражения». Нехитрые формулировки, которые каждый помнит ещё по школьному курсу физики. Или по жизни, совсем уж просто: «Как аукнется, так и откликнется». Или как качели: оттянешь их побольше или подтолкнёшь посильнее – и раскачаются, «взлетая выше неба». Опасно, но адреналин. А если раскачиваются еле-еле, то безопасно. Но скучновато.

Так и в политике. После сильной правящей руки всегда слабак: политическим элитам после авантюр всегда нужны роздых, стабилизация. Перевели дыхание, разложили по полочкам и тайничкам награбленное – и по новой адреналин. Революция – откат революции – революционная ситуация – революция – откат – и по кругу.

По нашей хотя бы истории. Сильная рука Петра I – а следом десятилетия дворцовых переворотов с временщиками или марионетками. Екатерина Великая – а следом придурковатый Павел и Александр I, по Пушкину «коллежский асессор по части иностранных дел». Жёсткий Николай I – либерал Александр II. Дельный Александр III и никчёмный размазня Николай II.

После Николая II в доведённой им до революционного бардака Российской империи не мог не прийти к власти сталинизм – или Россия неизбежно пошла бы вразнос до полного развала. Заметьте: не Сталин, а именно то, что называют сталинизмом. Альтернатива Сталину как персоналии могла найтись. Альтернативы проводимой политике жесточайшего диктата, мобилизационной экономики и беспощадной, кровавой бойне за власть, увы, не было. Или кто-то готов поверить, что при Троцком, Зиновьеве, Кирове и прочих «пламенных р-р-революционерах» во главе страны крови было бы хоть на каплю меньше? А после Сталина клоун Хрущёв с посевами кукурузы на Северном полюсе, стуком ботинка в ООН, раздачей земель Крыма Украине, Курил – Японии (японцев жадность сгубила: им Хрущёв уже отвалил было Шикотан и Хабомаи, а они потребовали ещё Итуруп и Кунашир и остались с носом), встречами с интеллигенцией…

И что, такая раскачка до бесконечности? Нет, конечно. Тем-то и отличаются политиканы от государственных деятелей, что последние всегда ставят себе целью не допустить «взлёты выше неба», минимизировать амплитуду колебаний.

В том же Китае после Мао Цзэдуна и его «культурной революции» подумать было страшно, что произойдёт дальше. Однако ж оказались у китайцев Дэн Сяопин с командой ответственных за родину людей, умудряющихся минимизировать заносы качелей. И хоть в Китае нестабильности хватает и дестабилизация ещё вполне реальна, но курс пока удаётся держать верный.

Мы лихо раскачали свою страну при болтливом Горбачёве и вечно пьяном Ельцине. Как в песне: «Позабыто всё на свете, / Сердце замерло в груди, / Только небо, только ветер, / Только... бредни впереди». Можно предъявлять сколько угодно претензий к Путину, его ближайшим соратникам и политическим силам, благодаря которым ныне правящая команда пришла к власти. Но очевидный факт – путинцы всеми силами пытаются прекратить раскачку страны, ищут и добиваются консенсуса. Отбиваются от происков «забугорных» лидеров, жаждавших видеть после Горбачёва с Ельциным во главе России каких-нибудь предателей Родины – Пеньковского, Гордиенко или Калугина.

Медлят со стабилизацией путинцы? Так быстро только революции делаются. Когда «позабыто всё на свете... и только небо, только ветер».

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