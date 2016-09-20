Николаю Карамзину приписывают знаменитую фразу: «В России две беды – дураки и дороги». Михаил Салтыков-Щедрин несколькими десятилетиями позже выдал свою версию двух российских бед: «Если я усну, а проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют».

Не по заслугам честь примазаться мне к такой компании, но вот вам третья версия двух российских бед: беззаконие и безответственность.

Даже думские выборы не сумели приглушить резонанс от ареста ментовского «начальника борьбы с коррупцией» полковника Захарченко и найденных у него миллиардов. Признаться, первый раз слышу, чтобы количество денег оценивалось на вес – полторы тонны. У полковника изъяли без малого 9 миллиардов. Главная тема разговоров наших дворовых старушек: а сколько можно изъять у генерал-полковников?

Есть в МВД РФ структура с замечательным, все вопросы снимающим названием «Управление собственной безопасности» (УСБ). Теоретически создано оно было для борьбы с «оборотнями в погонах», то бишь коррупционерами в системе МВД. Вы хоть про одно дело УСБешек слышали? Вот и воспринимается это название как управление собственной безопасности «оборотней».

Случай с Захарченко лишний раз доказал абсолютную бессмысленность существования и УСБ, и Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, где трудился Захарченко, и прочих подобных бюрократических структур. Просто потому, что никогда и нигде коррупцию и экономические злоупотребления не «лечили» ни бюрократические выдумки, ни, как в Китае, расстрелы. Коррупцию лечат исключительно правильно выстроенная правовая система и гражданское общество.

Первым российским коррупционером считается наперсник Петра I Александр Меншиков. Пётр отваживал своего друга от мздоимства самыми разными методами: и порол, и имущество конфисковывал… Ничего не помогло. И позже, как бы ни боролись с воровством российские правители, ни у кого ничего в итоге не получалось. До тех пор, пока Александр II не провёл свои реформы, прежде всего судебную.

И выяснилось, что если власть вправду стремится к законности, то открытого судебного процесса, разумной свободы средств массовой информации, реальной, а не декларированной ответственности судей за свои решения, а журналистов за свои тексты достаточно, чтоб свести мздоимство в стране к минимуму. Потому что доверяют только открытым, ответственным судам и прессе. А репутация, оказалось, имеет вполне конкретную цену даже для бюрократов. Это только у нас глава МВД после таких скандалов не подаёт в отставку.

Примерно так же боролись с преступностью всегда и всюду – было бы реальное желание справиться с взяткодателями и взяточниками. В Грузии, где коррупция, можно сказать, была образом жизни, с ней справились в несколько месяцев. В Японии с коррупцией и мафиозностью справились, а ведь даже слово «рэкет» японское.

И ещё. Люди-то видят, как всякий раз странным образом уходят от реальной ответственности: глава Минюста Ковалёв, глава Минатома Адамов, генерал-лейтенант МВД Сугробов или совсем недавно Сердюков с Васильевой … Если они виноваты – почему не сидят? Если они не виноваты – кто их оклеветал и почему не наказан? И готовы ли нести ответственность за круговерть вокруг Сердюкова с Васильевой правоохранители и журналисты?