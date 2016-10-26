Жила у нас по соседству девочка армяночка Лусинэ, попросту Люся. На скрипке играла. В один прекрасный день по двору разнеслась новость: Люсю родители сосватали и выходит она замуж за армянина из Ливана, из Бейрута. Жених по имени Бюзанд приехал и мгновенно всех обаял: отличный парень, умница, да ещё и по-русски как-то изъясняется.

За Люсю все искренне радовались, пока не вспомнили, что в Ливане в те годы в разгаре была гражданская война. Да ещё и израильская военщина (только так: «израильская военщина» – поминались израильтяне в советских СМИ в те времена) оккупировала юг Ливана и уничтожает палестинцев в лагерях для беженцев...

Года через три Люся уже с ребёночком приехала к родителям и чуть ли не с аэропорта все две недели только и воспевала «израильскую военщину», защищавшую цивилизацию от арабов, особенно палестинских. Среди бесчисленных арабских прегрешений перед человечеством, армянским народом и Люськой было одно хорошо запомнившееся. Оказывается, палестинцы размещали свои орудия рядом с жилыми домами, ставя жильцов перед дилеммой: или израильтяне ответным огнём уничтожат дом и его жильцов, или палестинцы за немалую мзду от жильцов перенесут орудия... к другому жилому дому. По словам Люси, за избавление от палестинских защитников независимости Ливана приходилось платить чуть ли не еженедельно.

Тогда эта история удивила. Через годы, наездившись по работе по горячим точкам, убедился, что «палестинская» методика подработки на войне – вещь обычная для туземных войн. Вот и в Алеппо, в Сирии, можно сколько угодно «гуманитарных коридоров» открывать, на несчётное количество дней пролонгировать их действие – всё напрасно. Мирные жители – не только приработок, но и щит для боевиков. И, если они в ходе боёв пострадают, можно будет на весь мир кликушествовать об изуверстве проасадовских военных и их русских союзников. И кто ж их, бесценных заложников, отпустит?

Уход по «гуманитарному коридору» боевиков оппозиции, то есть, по сути, сдача Алеппо Асаду, и вовсе фантастика. Город не блокирован полностью. А значит, есть какие-никакие поставки боеприпасов и продовольствия. В городе, тем более в таком огромном, как Алеппо, в таких условиях можно воевать долго-долго. А президент наш неоднократно подчёркивал, что сроки нашего участия в сирийских конфликтах ограничены – правда, не указал, как именно.

Покончить с этим уже непомерно затянувшимся кошмаром можно, только проведя наземную операцию. Но сирийская армия уже попросту выдохлась – это очевидно. Мобилизационный ресурс практически исчерпан: молодых людей в стране предостаточно, но в вооружённые силы можно брать только лояльных правящему режиму. Плюс местная специфика: отбор по национальному и религиозному признакам.

Призвать на помощь иностранных «добровольцев» в сколько-нибудь значительном количестве неоткуда: шииты Ирака, Йемена, Саудовской Аравии заняты своими внутренними разборками, Иран же только-только вышел из-под санкций. А привлечь к наземной операции россиян... Раньше для подобных «деликатных поручений» по всей Земле у СССР были кубинцы-«интернационалисты». Теперь сама Россия в вечном «интернациональном долгу» у Армении и Нагорного Карабаха. Не хватало только встрять всерьёз ещё и в Сирии – мало нам было афганского урока?

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