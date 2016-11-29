На самом деле стран, где есть большая наука, раз, два и обчёлся: США, Великобритания с Германией, покойный СССР, ну, ещё по отдельным направлениям Франция, Китай, Индия...

Это только кажется, что дай человеку деньги и возможность спокойно работать головой – и будет вам наука.

Не будет! Необходима научная среда. Причём именно живое общение. Уже многократно проверено: никакие скайпы, видеоконференции, телемосты не заменят по эффективности «шевеления мозгов» пресловутых курилок, а уж тем более научных конференций.

Нет, финансирование, конечно, необходимо. Только жизнь неоднократно доказывала, что с очень ограниченным финансированием, но при дружественной интеллектуальной среде можно сделать гораздо больше, чем при жёсткой регламентации, сомнительной иерархии и вдохновенном распиле.

Представляю вопли «демократической общественности», но ведь факт: своего расцвета отечественная наука достигла при Сталине и под непосредственным руководством Берии. Почему? Жизненная заинтересованность государства в качестве научных изысканий, идеальная среда специалистов в «шарашках», практически полная свобода мысли и слова (дальше-то куда зашлёшь?), неограниченное финансирование, жёсткий окорот неумеренным амбициям и весьма действенный стимул для работы – выживание. Особенности национальной научной жизни – не дай бог снова!

Всё дельное заложено было тогда, а достижения 50–60-х годов немного по инерции. А с середины 70-х засилье бюрократии АН СССР, «выдающихся организаторов науки», как было принято писать в некрологах, не лучше тюрьмы. Наука тогда была высокооплачиваемой, престижной и «чистенькой» работой. И институты АН, и кафедры вузов заполонили орды недееспособных жён, дочек и любовниц руководящих работников («сынки» оккупировали МГИМО).

Была у меня книжка, от и до мной написанная. Когда показали издательский макет, я обалдел: 32 (тридцать два!) соавтора, половину из которых я и не знал. Причём моя фамилия где-то посерёдке: она же не на А… Тогда стало системой: коллектив авторов при одном-двух «научных неграх», а руководитель коллектива потом защищает по монографии докторскую.

Но были «учёные» покруче. Предшественник Примакова на должности президента Торгово-промышленной палаты РФ, профессиональный комсомольский работник, вдруг решил стать академиком. В ТПП создали Управление науки, в котором пятеро активно пишущих специалистов во главе с известным профессором-экономистом за ТППшные оклады взамен вузовских подаяний совершенно открыто работали под псевдонимом «Президент ТПП РФ С. С.». Одновременно бухгалтерия ТПП проплачивала несусветные суммы за некие заказные научные разработки влиятельным деятелям РАН (знаю их поимённо от главбуха ТПП РФ). В итоге в 1997 году в РАН избрали С. С., а прокатили... Сергея Глазьева, к которому можно относиться как угодно – но он учёный.

Наша система РАН сгнила. Сгнила давно и необратимо. И то, что президент России, наконец, дал по рукам особо ретивым академикам от бюрократии, можно только приветствовать. Но остановиться на этом недопустимо. Необходимо реформировать всю систему науки в стране, если возрождение России как великой державы не просто лозунги.

Альтернатива, проверенная практикой и временем, очевидна: перенос центров научной работы в вузы, где в одной связке будут работать научные руководители, их ассистенты, аспиранты и студенты. И всё учиться и учиться друг у друга, независимо от возраста и званий. Живое общение. Адекватное финансирование. Как в Кембридже, Оксфорде, Гарварде, Йеллоустоне... Продолжить список?

И ещё. Учёный должен думать над проблемами научными, а не бытовыми: как выжить на нынешние зарплаты. Иначе все наши мозги разбегутся по Кремниевым долинам. От голода.

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