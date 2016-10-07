В зажравшейся Европе с декретом полный кошмар. На взгляд россиянки, разумеется. Голландки выходят в декрет за 4–6 недель до родов и сидят после дома 10–12 недель (всего 16 недель, а у нас 20). И всё! Ребёнок в детском саду с трёх месяцев. Больше государство ничего не оплачивает. Никаких тебе 40% от зарплаты целых полтора года (как у нас). В этом плане у нас самая крутая система.

Я знаю одну голландку, которая рыдала, отдавая своего малыша в детсад. Лично я себе этого вообще не представляю. Она только родила. У неё, извините за подробности, ещё швы после кесарева толком не зажили, плюс послеродовая депрессия, а ей уже надо сдать ребёночка в казённое учреждение. А куда деваться? Мужу в одиночку (так в большинстве голландских семей) семью тянуть сложновато. Чтобы обеспечить достойный уровень жизни семьи, должны работать двое.

Кстати, любопытная деталь: мамочки, которые решили кормить грудью, сцеживают молоко на работе (для бутылочек есть специальный холодильник) и относят его потом в детсад. Там тоже есть холодильник с подписанными бутылочками. К слову сказать, в Голландии, как и в России, активно пропагандируется грудное вскармливание, но частенько голландки даже не пытаются кормить грудью. А зачем? Через несколько месяцев надо будет сцеживать молоко, мучиться с этими бутылками. Со смесью проще. Принёс её в детсад и всё. Многие отказываются от грудного вскармливания, чтобы сберечь форму груди. В Голландии за это никого не клеймят, как, например, на российских мамских форумах. Там наши женщины могут наградить любительниц своей груди эпитетами вроде «недомать». Не читали? Зайдите и полюбуйтесь. Там такие страсти кипят. Только не вздумайте ненароком начать защищать маму, которая кормит смесью или спит отдельно от своего ребёнка. Распнут.

Детсад в Голландии ну очень дорогой. До 1000 евро в месяц. Я вот думаю, отдавать своего или нет? Тем более что мне только предстоит искать работу. А сколько будут платить эмигрантке с плохим голландским, даже думать не хочется. Дешевле дома сидеть. У нас сосед с двумя малышами дома, а жена работает. Я начала обсуждать это с мужем и возмущаться: «Нет, ну ты подумай, муж сидит дома, а жена вкалывает». Супруг мне возразил: «А что тут такого, он эмигрант, только недавно переехал из Турции. Его жена получает около 2500–3000 евро. А он пока не может рассчитывать на зарплату выше 1000 евро. Почему бы ему не посидеть дома с детьми?» И это типичная ситуация. Здесь это не стыдно.

Малыши ходят в детсад до четырёх лет. Затем они идут в школу. Бесплатную! В четыре года по желанию (желают почти все, так как плата за детсад отнимает нехилую часть семейного дохода), а с пяти лет по закону. Если родители по каким-то причинам (как правило, религиозным) не хотят отдавать своё чадо в школу, то они могут загреметь в тюрьму. Никаких тебе домашних обучений и сдачи экзаменов экстерном, как это возможно у нас. Так что не так у них там всё и сладко.

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