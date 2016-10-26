До выборов 45-го президента США остались считанные дни, и россияне с тревогой и волнением наблюдают за всем этим процессом, гадая – в чью же сторону склонится чаша весов: в сторону миллиардера-республиканца Дональда Трампа или в сторону бывшего госсекретаря-демократа Хиллари Клинтон. Словно выбирают не президента США, а президента России. Как будто не понятно, что кого бы ни выбрали, нам от этого легче жить не станет и преодолеть нам внутренний кризис не поможет.

Тем не менее, многих волнует вопрос, как изменятся отношения Америки с нашей страной в первом и во втором случае. Я не особенно сведущ в политике и в своих рассуждениях опираюсь исключительно на астрологические показатели, благо гороскопы и одного, и другого претендента достаточно хорошо известны.

Дональд Трамп – по знаку Близнецы, с Солнцем в соединении с планетой Уран. Для любого интересующегося нашей дисциплиной всё уже становится ясно. Уран – крайняя степень неустойчивости, непредсказуемости, оригинальности, что Д. Трамп и демонстрирует с экранов телевизоров. Он не играет – он на самом деле такой. Для политика, тем более рвущегося занять пост президента сверхдержавы, это скорее минус, чем плюс. Сейчас он говорит, что надо с Россией укреплять отношения (нам это, конечно, на руку), но он сам не знает, куда его развернёт завтра. В каком-то смысле он напоминает нашего В.В. Жириновского – напрасно упрекать его в том, что он говорит одно, а думает совсем другое. Иное дело, что эмоции для политика такого ранга плохой советчик, а обдумывать свои действия он не то что не умеет – не любит.

Правда, Трамп – бизнесмен, причем опытный бизнесмен, бизнесмен с большим стажем, значит, что-что, а деньги считать он умеет. И если США будет материально выгоден союз с Россией, он на этот союз, конечно же, пойдёт. Тем более, что в Москве у него остались недостроенные проекты. Так что лично мне Дональд милее.

А Хиллари Клинтон по знаку Скорпион. Скорпион, по сравнению с Близнецами, стратег. Если уж что задумала, вытравить это нельзя даже с помощью соляной кислоты. Поэтому ждать от Хиллари потепления в отношении к России в случае её победы на выборах – дело безнадёжное – уж слишком негативно она высказывалась о нашей политике все последние годы. А уж если Скорпион так лучезарно улыбается с экранов телевизоров или с рекламных предвыборных плакатов, значит, точит жало – на то он и Скорпион.

Во всем этом есть один нюанс – Америка, что о ней ни говори, действительно демократическая страна, и голос одного человека, пусть он хоть трижды президент, может быть, и будет доминировать, но решающим не станет. Поэтому, кого бы ни выбрали, это может дать крен в одну или другую сторону, но изменить чёрное на белое вряд ли сможет.

А как оценить шансы одного и второго? Пятьдесят на пятьдесят. По Стрельцу сейчас вальяжной походкой шествует Сатурн, нанося вред не только Стрельцам, но и Девам, Рыбам и, в первую очередь, Близнецам, – а Д. Трамп, напомню, по знаку Близнецы. Иными словами, ему вряд ли светит президентское кресло.

А по Скорпиону вообще проходит Чёрная Луна – символ демона-искусителя. Нормальному человеку не должно везти в это время, а если и везёт (Скорпионам на заметку), стоит задуматься: так ли чисты ваши мысли, слова и поступки, нет ли в них подвоха. И если выберут Хиллари Клинтон, мне, в общем-то, всё будет ясно. А вам?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.