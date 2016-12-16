Н а следующей неделе исполняется 110 лет со дня рождения Леонида Брежнева.

У меня был такой знакомый – Олег Романович Малинин, работал он на телевидении в должности режиссёра. А функции у него там были весьма важные – он следил за тем, как показываются правительственные приёмы и вообще всё, что связано с демонстрацией членов политбюро. Вот его рассказ.

Там у них, наверху, было решено запретить публичные объятия и лобзания при встречах, поскольку на Западе над этим откровенно смеялись. А тут откуда-то прилетел Брежнев, и прочие члены политбюро его встречают на аэродроме. Генсек спустился по трапу, а они стоят шеренгой на ковровой дорожке... Сзади Брежнева идёт его помощник и тихонько ему говорит: «Леонид Ильич, не целуйтесь...» Это только в аппаратной слышно, а для тех, кто видит это на своих экранах, звучит голос комментатора. Вот Брежнев пожал кому-то из соратников руку и шагнул к следующему... Помощник повторяет: «Леонид Ильич, не целуйтесь…» Следует ещё одно рукопожатие… И генсек подходит к Подгорному... «Леонид Ильич, не целуйтесь...» Тогда Брежнев поворачивается к помощнику и говорит: «Ну, Колю я могу поцеловать?!» И тут опять объятие и лобзание...

А 18 декабря день смерти основателя цирковой династии, иллюзиониста Эмиля Кио. В истории его семьи есть замечательный эпизод. Году эдак в 62-м младший сын фокусника Игорь в возрасте 18 лет завёл роман с дочерью Леонида Брежнева Галиной. Ей к тому времени было 33, и она была разведена с первым мужем. (В те годы партию и правительство возглавлял Хрущёв, а Брежнев занимал должность председателя Президиума Верховного Совета.)

Игорь и Галина в Москве зарегистрировали брак, а затем улетели в Сочи, где их поселили в роскошной гостинице. Тут надобно заметить, что в те времена все постояльцы были обязаны сдавать свои паспорта на хранение администратору отеля. Вечером того же дня «зарубежные голоса» сообщили своим слушателям светскую новость: 33-летняя дочь президента СССР Брежнева вышла замуж за 18-летнего сына циркового фокусника Эмиля Кио. Тогда-то кремлёвские начальники (и Брежнев в том числе) узнали о совершившемся бракосочетании. И вот «компетентными органами» был осуществлён трюк, которому мог бы позавидовать любой иллюзионист. Ранним утром следующего дня в номер к молодожёнам постучали. Это была милиция: «Вы не имеете права проживать вместе в одном номере». «Почему не имеем? Мы муж и жена...» «Ничего подобного, – сказал милиционер. – Вот ваши паспорта». И им тут же вручили их документы, в которых не было никакого следа регистрации брака – соответствующие печати исчезли.

И вот что ещё мне вспоминается. 18 декабря 1976 года в Цюрихе обменяли диссидента В. К. Буковского на чилийского коммуниста Луиса Корвалана. Сразу после этого Владимир Константинович встретился с журналистами, один из вопросов звучал так: «Завтра день рождения Брежнева. Что бы вы ему по этому случаю пожелали?»

Прозвучал ответ: «Чтобы его обменяли на Пиночета».

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