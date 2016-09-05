5 сентября 1919 года под городом Лбищенском погиб легендарный начдив Василий Иванович Чапаев.

Своей славой и популярностью Чапаев отчасти обязан знаменитому фильму, который был снят в 1934 году братьями Васильевыми.

Я помню, как в 60-х годах пошли в ход анекдоты про Чапаева. Но к личности начдива они отношения не имели, в них высмеивался именно персонаж фильма, где роль героя гражданской войны сыграл замечательный актёр Борис Бабочкин.

В 60-х годах этот артист был профессором в Всесоюзном государственном институте кинематографии, а студенты за глаза именовали его Василием Ивановичем. Вполне возможно, что тогда в студенческой среде и появились первые анекдоты про Василия Ивановича и Петьку.

А ещё я вспоминаю, как незадолго до своей смерти Бабочкин дал интервью какому-то журналу, и я запомнил одну из его реплик. Артиста спросили: «А как вы относитесь к анекдотам про Чапаева?» Ответ был такой: «Анекдоты про Чапаева придумывают подлецы для пошляков».

Чувствуется, это суждение он долго вынашивал... Ну, а теперь анекдоты:

«Петька пришёл к Чапаеву. Ночь. Они сидят на кухне и пьют водку. Гость смотрит на огромный медный таз, который висит над столом.

– Василий Иванович, что это у тебя такое.

– А это, Петька, такие часы.

– А как же они работают?

– Сейчас покажу, – говорит Чапаев.

Он берёт палку и изо всех сил бьёт по дну таза – раздаётся громкий звук. И сейчас же из-за стенки голос соседа:

– Мать-перемать! Три часа ночи!

– Видишь, Петька, три часа ночи».

А следующий анекдот я слышал по «Голосу Америки», его рассказывал Василий Аксёнов. Было это в тот год, когда обливали грязью и выслали из страны Солженицына:

«Василий Иванович и Петька идут в Париже по Елисейским Полям. А навстречу им в окружении фотографов и журналистов движется знаменитейший чернокожий футболист Пеле. Чапаев спрашивает:

– Кто это идёт такой знаменитый?

– Я точно не знаю, – отвечает Петька, – но, по-моему, это Солженицын...

Чапаев смотрит и произносит:

– Надо же так очернить человека...»

И, наконец, самый замечательный анекдот из этой огромной серии:

«Римский папа при смерти. В Ватикан съехались кардиналы, уже идут разговоры о конклаве... И тут папа говорит:

– У меня есть последнее желание. Хочу видеть Фантомаса.

Кого-то спешно посылают в Париж, и вот Фантомас доставлен. Понтифик приказывает:

– Теперь все уходите отсюда, оставьте нас с ним вдвоём.

Все удаляются, папа смотрит на Фантомаса и говорит:

– Петька, как нас жизнь разбросала!»

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