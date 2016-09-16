Международный кинофестиваль в Торонто собирает сливки со всех фестивалей по всему миру и задаёт тон оскаровской гонке. В Венецию, Канны, Берлин российские журналисты ездят часто, а вот в Торонто – редко, потому что дорого. На фестиваль может приехать любой – нужно лишь купить билет, и – вуаля – ты на премьере фильма, можешь рассматривать, как мокнет под дождём Лив Шрайбер, как нарядилась Скарлетт Йоханссон, или кому подписал автограф Райан Гослинг.

Со стороны может показаться, что работать на кинофестивале очень просто: сидишь себе и смотришь кино, фотографируешь знаменитостей на красных дорожках, гуляешь по Торонто. Впрочем, это действительно так. Но, прежде чем попасть в кино, сначала нужно достать на него билет, а для этого встать ни свет ни заря, чтобы занять очередь, потому что на популярные показы билеты расходятся очень быстро. И ты смотришь по пять и более фильмов в день, причём не всегда целиком. Из-за накопленной усталости начинаешь засыпать на показах, но это святое, это делают все. Постепенно можно выучить все рекламные ролики, которые демонстрируют из года в год перед каждым просмотром. Одни зрители повторяют их слово в слово, другие придумывает альтернативные концовки, кто-то подшучивает над содержанием. В конце каждого рекламного блока всегда показывают команду волонтёров и ролик, напоминающий о запрете видеозаписи – в этот момент все произносят «Арр» (пиратский клич).

Если на одни фильмы можно легко добыть билет, например, на хоррор-вестерн «Преисподняя» с Дакотой Фаннинг, то на «Ла-ла-ленд» Демиена Шазелля с Райаном Гослингом и Эммой Стоун не было ни аккредитаций, ни билетов за деньги. Благо организаторы сделали дополнительный показ для прессы в день моего отъезда, поэтому мне всё-таки удалось посмотреть этот трогательный мюзикл.

У выхода из зала всегда стоит волонтёр с коробкой, в которую нужно опустить билет, если фильм понравился. Лента, за которую проголосуют больше всего людей, получит приз зрительских симпатий 18 сентября. Я уверена, что в это воскресенье именно «Ла-ла-ленд» победит. Скорее всего, он потом будет основным претендентом на лучший фильм на «Оскаре».

Поскольку кинотеатры, в которых идут показы, разбросаны по всему городу, а расписание составлено плотно, то приходится закладывать время на то, чтобы добраться, например, от театра Scotiabank, где проходила мировая премьера «Дуэлянта», до театра Ryerson (тут показывали «Планетарий» с Натали Портман), а это около получаса пешком.

Ещё нужно закладывать время на стояние в очередях. На фантастический фильм про пришельцев «Прибытие» очередь заняла четыре улицы. Причём в очереди стоят все – независимо от социального статуса. Поскольку билеты без мест, некоторые приходят на показ за несколько часов, чтобы занять места получше. Может показаться, что ждать в очереди не очень весело. Но именно здесь люди знакомятся. Тут можно встретить людей со всех концов света: журналистов, кинематографистов и просто синефилов. Например, в очереди на «Прибытии» я познакомилась с британцем, который ездит на все мировые фестивали. Каким образом он может себе это позволить, я так и не поняла, он увильнул от ответа на вопрос о профессии. На показы можно попасть и бесплатно. На каждый фильм всегда стоят две очереди – одна для счастливчиков с билетами, другая – для тех, кто надеется получить билет даром – на английском она называется rush line (быстрая очередь). Если в зале вдруг останутся свободные места, люди из «быстрой очереди» смогут попасть на сеанс. Волонтёры бдительно следят, чтобы все соблюдали правила. Если кто-то вдруг решит пробраться вперёд, тот будет отправлен в конец очереди.

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