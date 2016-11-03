– Придурки! Ничего у них не работает! Уроды! Понаставили хренотени! – молодой мужчина, лет до 30, худой, высоченный, не меньше двух метров, жмёт свой мятый полис к терминалу, а тот отказывается его считывать. Я бы тоже отказалась – от страха. У мужчины очень громкий голос и явно не все дома.

Женщина, стоявшая рядом со мной у стойки регистратуры, попробовала его умиротворить:

– А вы попросите помочь. Мы вас можем пропустить.

– Лучшее, что вы можете сделать, это валить из поликлиники. Чтобы воздух почище стал! – прогремел в ответ больной на голову великан и продолжил свой поединок с терминалом.

Дама даже ответила не сразу, так была потрясена.

– Да как вы смеете! – возмутилась она. – Что вы себе позволяете?

– А вот это видела? – верзила выставил перед носом негодующей гражданки средний палец, явно наслаждаясь её бессильным гневом.

– А... а я охрану позову! – нашлась наконец женщина и решительно направилась к сотруднице ЧОПа, сидящей неподалёку.

Двухметровый хам снова принялся терзать терминал, что не мешало ему подслушивать разговор оскорблённой дамы с охранницей и вставлять в него свои пять копеек:

– Да пошла она!.. Пусть не лезет!.. Да я её пальцем не тронул!

И тут охранница лет 50 встаёт со стула и подходит к терминалу. Надо сказать, мне всегда было интересно, есть ли в поликлиниках хоть какая-то польза от охранников вообще, а от слабого пола тем более. Ну сидят себе, скучают, хорошо ещё, если бахилы выдают – вроде при деле. Ну что они могут сделать с распоясавшимся хулиганом или визгливой скандалисткой? Руки скрутить и на улицу выкинуть? Вряд ли. В полицию позвонить? Так это и медперсонал может. Охранница, вызванная утихомиривать неуравновешенного пациента, применила приём, которого ни я, ни он, ни его жертва никак не ожидали.

Тихим голосом, с неподдельной заботой она спросила у взвинченного парня, который был на две головы выше её: «Не получается? Давайте я попробую. Может, он опять завис?»

Взяла у него полис и спокойненько так, как будто никакого скандала не было, занялась терминалом.

Психованный детина, ругаясь на всех и вся, ушёл в гардероб. Но тут слово взяла обиженная им гражданка: «И это всё?! Вместо того чтобы в полицию его сдать? ТАК вы нас защищаете? Это, по вашему мнению, справедливо?!»

Терминал так и не сдался. Верзила ушёл ни с чем. Возмущённая тётенька побежала жаловаться к заведующей – теперь на охранницу – «за вопиющее бездействие». А я заглянула потом на пост и сказала сотруднице ЧОПа спасибо. За отличную работу. Ведь так гасить конфликты уметь надо! Пара ласковых слов – и психопат ушёл восвояси, никого не побил, терминал не сломал. Охранница обрадовалась нежданной поддержке и опять меня удивила.

Он уже неделю к кому-то из врачей ходит. И всё ругается. В гардеробщицу нашу даже номерок бросил. А что делать? Жалко же человека. Ясно, что там ПНД. Так от этого его ещё больше жаль. К нам же здоровые люди не ходят. Здесь все пациенты. Каждый чем-то болен. Вот люди и раздражаются. А бывает пьяный на приём придёт – меня вызывают, приходится успокаивать. Но тяжелее всего в онкологии. Там у людей вон какие диагнозы, вот у них нервы и сдают. Как не пожалеть. Всех жалко.

Я даже не нашлась, что на это сказать. Искренние, без тени наигрыша слова вдруг так растрогали. Потому что они касались не только того ненормального парня или раковых больных, но и меня – я же тоже пациент. И от того, что эта женщина в мешковатой чоповской форме меня пожалела, стало так тепло на душе. Остаётся только надеяться, что на сострадание в поликлиниках способны не только охранники. Может, из-за плохого самочувствия и раздражительности мы этого просто не замечаем?