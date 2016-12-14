Всё смешалось в мире моды: мейнстрим и андеграунд, масс-маркет и люкс, спортивный шик и эстетика красной ковровой дорожки. Эклектика (смесь стилей. – Прим. ред.) стала глобальной тенденцией, а эксперименты с образами – общим местом. То, что раньше было скрыто в будуаре, вдруг оказалось ультрамодным. Так произошло и с бельевым трендом, который стал королём подиумов пять лет назад. Дизайнеры массово начали придумывать невесомые шёлковые платья на бретельках, полупрозрачные топы и кружевные блузы нежных оттенков «ньюд» (телесного цвета. – Прим. ред.).

В прошлом году в число фаворитов сезона вырвалась пижама. Конечно, не в классическом своём варианте, а пригодная для существования за пределами спальни. Если заглянуть в историю моды, то pajama была одной из новинок 60-х. Модельеры того времени, вдохновлённые восточными шелками и ориентальными принтами, придумывали платья, напоминающие халаты, и призывали модниц носить широкие брюки, которые до этого времени приличная девушка не рискнула бы продемонстрировать даже домочадцам.

Забытая в эпоху 80-х и 90-х пижама с триумфом вернулась в большую моду совсем недавно. Как и на заре её «карьеры», в фаворе оказались всевозможные принты и, конечно, шёлк – исконный материал этого предмета гардероба. Близкий родственник пижамы – халат – тоже громогласно заявил о себе. Он перестал маскироваться под платье и стал универсальной модной единицей. Более того, вариации на тему шёлкового халата проникли в сферу верхней одежды – и вот уже главные модницы планеты надевают поверх вечерних платьев длинные струящиеся халаты с широкими поясами.

Но вернёмся к пижаме. Вернее, к костюму пижамной стилистики, как правильнее было бы называть must have этого, да и следующего года. Самые актуальные цвета – все пастельные оттенки, гамма холодного жёлтого, ментоловый и винная гамма, которая, к слову, остаётся в числе колористических трендов уже не один сезон. Что касается фасона, то пижама себе не изменяет. Пиджак остаётся умеренно длинным. А вот силуэт брюк может меняться в зависимости от настроения. Одинаково актуальны как ультраширокие длинные брюки, так и укороченные зауженные, изящно обнажающие щиколотку. И не забудьте обыграть «спальный образ» аксессуарами: пижама прекрасно сочетается с украшениями вроде сотуаров (длинные цепочки с крупными камнями. – Прим. ред.) и брошей, вечерними клатчами, будто созданными для красной дорожки.

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