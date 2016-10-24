Когда тренд «оверсайз» только появился (случилось это довольно давно, но в массовом сознании «объёмность» укоренилась пару лет назад), критики пророчили ему скорую погибель. Время всё расставило на свои места, и «безразмерные» вещи не только не сошли с подиумов, но и стали ещё более объёмными. Такая гипертрофированность тренда может быть признаком его грядущего заката, но с той же степенью вероятности – симптомом глобальных перемен в моде.

«Нарочитая немодность» – именно так некоторые эксперты называют творческий метод молодых дизайнеров, которые в одночасье стали героями глянцевых журналов и любимцами стилистов. Красивая индустрия устала от нарядности, правильности и шаблонов прекрасного. Творцы обратились к новым источникам вдохновения: на помощь дизайнерам пришли спорт и искусство.

То, что раньше было уделом модного андеграунда – небрежность, наплевательское отношение к размерам, доведённая до максимума эклектика, – всё это попало в модную обойму. Сегодня модный парень носит брутальные треники и свитера, напоминающие те, что продавались на турецких развалах в 90-е; модные девушки становятся в очередь за парками с рукавами, свисающими до колен; те и другие без ума от курток и пиджаков с огромными плечами, над которыми мы смеялись ещё лет пять назад.

Если проанализировать показы, которые прошли на неделях моды в Милане и Париже, то становится очевидным тот факт, что подобная эстетика будет доминировать и следующим летом. Поэтому тем, кто хочет быть в fashion-авангарде, стоит озаботиться приобретением свитшота как минимум на два размера больше, чем нужно, бомбера с вытянутыми рукавами или свитера, напоминающего огромный вязаный мешок.

Естественно, что такая мода не для всех. Но также естественно и то, что видение новых дизайнеров отразится на всей отрасли – никуда не деться даже консерваторам. От себя добавлю, что пугаться новой моды, маскирующейся под «антимоду», не стоит. Даже самым радикальным трендам придётся пройти проверку улицей, которая сгладит острые углы, уменьшит длину рукава, мешковатость джемпера и объём пальто. Тренд «оверсайз» останется, но будет не столь раздражающим и непривычным. А всем тем, кто беспокоился, как бы втиснуться в очередное узкое платье или брюки, можно будет немного расслабиться.

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