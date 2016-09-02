С вежие заголовки вологодских газет не требуют комментариев. Если где я и добавлю разъяснение, то только чтобы насладиться героическими подробностями.

«Сотрудники Мемориального дома-музея Сергея Орлова в Белозерске объявили сбор 150 тысяч рублей на организацию водопровода и канализации». Для молодёжи поясняю: уборная в музее представляет собой выгребную яму, а Сергей Орлов – это поэт, автор знаменитого стихотворения «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат».

«Полицейские с мигалкой добрались до аптеки, чтобы помочь ребёнку, которому стало плохо в автомобильной пробке на трассе Вологда – Новая Ладога». Сама не знаю, чем меня этот заголовок зацепил, видимо, человечность полицейских удивила.

«Вологжане приняли квартирного вора за дух умершей тёщи». Дело было так. Семья, похоронившая тёщу, с улицы увидела, что в квартире горит свет. Поборов потрясение, вологжане всё-таки решились войти в дом, но оказалось, что по комнатам бродит не дух покойницы, а квартирный вор, которого и передали в руки полиции.

«У вологжанина взяли комиссию 95 рублей за положенные на счёт мобильного телефона 500 рублей». Вернуть грабительский процент терминал отказался, 500 рублей тоже не отдал, а я эту ситуацию предаю огласке, потому что у меня на Ярославском вокзале в Москве платёжный терминал тоже урвал зверскую комиссию.

«В Вологде торжественно открыли Всемирный конгресс экслибриса». Для молодёжи поясняю: экслибрис – это печать на книге, на которой указано имя владельца. В Вологде уже хранятся 3500 книжных знаков – крупнейшая коллекция в России, а на нынешний конгресс прибыли ещё 1500 экслибрисов из 15 стран.

«В Череповце ещё два управдома предстали перед судом по обвинению в хищении денег». Ключевые слова «ещё два» – в Череповце уже со счёта сбились, сколько управдомов пошли под суд за воровство.

«Череповчанин купил бензина на 1,1 миллиона рублей и не расплатился». Молодец! А провернуть такую покупку мужчине помогла кредитная банковская карта. Их всем нам наваливают, прямо в почтовый ящик бросают, но мы их не берём, а зря, оказывается.

«Вологжанке Светлане Горяну, выигравшей автомобиль..., не хотят отдавать приз». Светлана заведует клубом в деревне Макарово в Вологодском районе. В начале 2016 года она получила приглашение на одну телепередачу, на которой выиграла ключи от автомобиля «Лада». Вся Вологодская область радовалась за Светлану, даже несмотря на то что счастливице нужно было выплатить 13% подоходного налога со стоимости автомобиля. Однако машину она так и не получила. Об этом Светлана рассказала моей подруге, журналисту издания «Голос Череповца». А ещё она поведала, что в салоне, куда обратилась Горяну, сказали, что за машины им уже и так сильно задолжали, но, чтобы Светлана не переживала – люди, выигравшие автомобили намного раньше неё, тоже их не получили.

Читайте газеты, друзья!

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