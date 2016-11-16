Болит у меня Россия. Можно, конечно, зелёнкой помазать. Но это устаревший способ, медицина шагнула далеко вперёд, примером тому заголовок в вологодском СМИ – «В Липином Бору планируют лечить иконописанием». А вы говорите дипломированные врачи, льготные лекарства, доказательная медицина... Истинная вера в иконопись не требует доказательств. Я ведь тоже, чуть ёкнет в боку, сорокоусты за здравие заказываю. Но так это в храме, а не в больнице, к тому же далеко не все больные являются верующими, сомневающихся и даже атеистов тоже никто не отменял. И они временами подкидывают репортажи из серии «гражданская журналистика».

Так, вологжанка Евгения Сибирцева очень повеселила меня записью со скромным названием «Будни поликлиники» с иллюстрациями, сделанными на мобильный телефон, в своём блоге. Я даже списалась с Евгенией через социальные сети – так мне её репортаж, заканчивающийся нестандартным предложением, понравился. Пусть вас не смущает кажущееся мелкотемье – будни поликлиники №1. Да, Евгения пришла туда с рядовой задачей «взять кровь из вены», но умение мыслить масштабно во время долгого ожидания в очереди привело россиянку к ценной идее, которая, внедри её по всей стране, очень улучшит жизнь населения и информированность чиновников о координатах проблемных точек. Итак, Евгения Сибирцева рассказывает:

«Когда я пришла, в очереди было уже человек 60. Стульев всего несколько штук на весь коридор. Забыла, что надо брать с собой книгу, поэтому пришлось развлекаться информационными стендами на стене по пути движения очереди. Вот два концептуальных буклетика, напечатаны в Вологде в 2015 году. Логика в духе современного российского здравоохранения – с 12 лет презентовать детям буклет «Мой выбор – целомудрие», а в 16 – «Об этом лучше знать заранее. Всё об инфекциях, передающихся половым путем». Подозреваю, где-то должен быть буклет «О средствах предохранения» с пометкой 18+. Очередь в едином порыве медленно двигалась вперёд, за мной образовался хвост, человек из 50–60, как раз до другого конца коридора. Представилось, как было бы в тему, если бы вся эта очередь запела гимн России. Примерно через час я была у заветной двери. Жалко, что очередь не за импортными сапогами была, как в СССР».

Друзья! Какая замечательная мысль – в любой очереди дружно петь гимн России! Если кого память подводит, текст легко закачать в телефон. И запретить никто не может – это наш гимн, хотим и поём, имеем право! Какая возможность допеться до уха властей! В любой непонятной ситуации – пой гимн России! С утра пришёл начальник в кабинет, окно открыл, ладонь к уху – и слушает, с какой стороны поют? Там, значит, и очередь или другая какая проблема. А я ещё предлагаю во всех государственных учреждениях, в том числе и поликлиниках, в холле при входе вешать во всю стену лозунг: «В соответствии со статьёй 3 Конституции РФ единственным источником власти в России является её народ». Гимн и Конституция – наше спасение и способ пропеть о себе.

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