По причине простуды я четыре дня не выходила из дома. Это были четыре дня лечения телевизором, причём этот костоправ пытался врачевать меня смехом. Мало не показалось. Я впервые посмотрела от начала до конца многие развлекательные передачи, которые навеяли на меня мрачные мысли.

Передача «Максим Максим», на мой взгляд, «Отстой Отстой». Ведущий в новом стайлинге – косая чёлка и усики – стал похож на фюрера. Я не знаю, каким образом зрителей в зале заставляли смеяться, тут или новая разработка спецслужб, или веселящий газ в студии.

Шоу «Точь в точь» – не прошло и года, как его авторы узнали про клип группы «Ленинград» «Экспонат»; Михаил Боярский и Леонид Ярмольник спрашивали друг у друга, что такое «лабутены» – штаны или напиток? Скажите, в котором месте смеяться?

«Открытие Китая с Евгением Колесовым» я приветствовала подбрасыванием в воздух чепчиков – уж до чего наскучил за много лет «ваш Д. К.» с вечным запахом ладана, сладеньким юмором, мельканием жены в кадре и глубокомысленными советами по организации туристического дела; в минувшее воскресенье, вещая из Перу, он изрёк, что смотреть на памятники должны иметь право только богатые люди, так уж устроен мир, что поделать. Спасибо, что хоть на Солнце мы пока можем глядеть независимо от социального статуса. Так вот, «Открытие Китая» всем хорошо – Евгений Колесов энергичен, хорошо разбирается в вопросе, передачи смотреть интересно, познавательно, я бы даже сказала, не хуже чем «Орёл и решка». Но дьявол кроется в деталях. И таких деталей две. Всех китайских женщин старше 30 Евгений называет тётеньками, старше 50 – старушками. И это говорит человек, который носит остроносые ботинки модели «осень в Баку». Слава богу, в кадре перестал появляться его, разумеется, талантливый сын или внук, который мучил зрителей декламацией стихов.

«Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Уж лучше бы зооприюту, что ли, эти полтора выигрышных ляма отдали, если совсем некуда девать.

Но была, была в телевизоре передача, которая удовлетворила взыскательный вкус вашего колумниста, – это телеверсия спектакля «Реквием по Радамесу» Московского академического театра сатиры в постановке Романа Виктюка. Невозможно поверить, что спектакль придумал человек в возрасте... ну, вы сами знаете, скольких лет (только что по всем новостям про юбилей Виктюка сообщили) – такие в постановке энергетика и величие! Три бывшие оперные дивы в исполнении Веры Васильевой, Ольги Аросевой и Елены Образцовой случайно встречаются на склоне дней в пансионате для престарелых и под пронзительную мощь и красоту музыки Верди выясняют, что когда-то любили одного мужчину.

В общем, вылечили меня эти четыре телевизионных дня от насморка, правда, начала кашлять.

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