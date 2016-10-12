Кто жил в СССР – помнит такой жанр, как «письма трудящихся». Обычно трудящиеся гневно обличали врагов, предателей, перерожденцев, иногда всем трудовым коллективом благодарили за счастье жить и дышать в самой свободной стране. Прежде чем проходил суд над поэтом Иосифом Бродским или в ссылку отправляли академика Андрея Сахарова, в газету «Правда» вдруг поступало письмо от рабочих сталелитейного завода или жителей звероводческого совхоза с гневным словом «Доколе!». Письмо имело вес, если было коллективным, желательно зачитанным и подписанным на общем собрании. Помните фразу из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Позвольте... Вы не хулиганьте! Я на вас жалобу подам, коллективную!»

Приходится изрекать банальность, но история развивается по спирали –

только коллективные письма превратились из возмущённых в благодарные. Подобное письмо я обнаружила в одной из областных газет. Итак, коллективное письмо, опубликованное в газете.

«Не нужно молчать о своих проблемах, следует обязательно обращаться с ними к представителям власти, и тогда дело может сдвинуться с мёртвой точки.

Как часто, попадая в беду, мы звоним в полицию, МЧС или к пожарникам, а жителей нашего дома №13а по улице Молодёжной в Вологде остробытовая проблема привела в службу ЖКХ.

Обращаясь к главе города, мы, привыкшие к отговоркам и отпискам чиновников, и не подозревали, что вопрос с нашим домом, который на протяжении семи лет был трижды брошен разными управляющими компаниями, решится без проволочек.

Наше заявление в администрации города было рассмотрено своевременно и поэтапно. В результате согласованных действий соответствующих структур наш дом признали аварийным и подлежащим сносу. Мало того, в доме вычистили выгребные ямы, и вопрос этот решили в предельно короткие сроки.

Мы благодарны администрации города за решение нашего вопроса... Нет у нас теперь сомнений и в том, что федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья в нашем регионе действует наяву, а не на бумаге».

Трудно скомпрометировать власть сильнее, чем благодарностью за чистку выгребных ям «в предельно короткие сроки». Через семь лет проволочек людей выслушали и даже вычистили уборные. В центре России. В столице области. Как же я хочу увидеть человека, написавшего эту вредительскую благодарность, унизительную для всей страны – неужели он, этот благодарный коллективный житель дома №13а, настоящий, существует в реальности?!

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