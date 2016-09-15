В российской журналистике цветёт новый жанр – репортаж с концерта Сергея Шнурова. Шнур всегда выручит! Вот очередной собственный корреспондент вдохновенно описывает гастроли в Сочи: «Буквально на второй песне охрана махнула рукой, прекратив сдерживать публику, так как всё равно не справлялась с их натиском. В итоге люди расположились прямо у сцены, пели, орали, валялись на полу, выкрикивали нецензурные слова вместе с артистом, повторяя каждое его матерное слово».

Я сама, грешным делом, подробно описывала свой культпоход на концерт группы «Ленинград» – цены на билеты, пьянство зрителей в зале, полицейская машина, в которую препровождают особо буйных, нецензурное дружное пение хором. Это тот концерт, на котором мэр и губернатор в первом ряду не сядут, и вообще, свобода выпустить пар и наматериться от души.

Считаю, в каждом региональном бюджете необходимо заложить расходы на приезд и концерт группы «Ленинград» – лучший способ снять напряжение и выпустить пар из населения. Наорёшься вместе со Шнуром матом, идёшь домой – и всё по барабану: и кризис, и капремонт, и выборы.

Конечно, на следующий день встрепенётся общественная организация вроде городского родительского совета, казаки испытают невыносимые нравственные страдания, местный прокурор штраф выпишет, как будто шли на хор ветеранов войны и случайно попали на концерт Шнура, но «Ленинград» уже уехал, а клоуны остались.

Сергей Шнуров – это не только великолепный русский мат и жена Матильда, но и культурные проекты. Вот эпатажный певец вполне на трезвую голову рекламирует картину «Черный квадрат», приглашая посетить Третьяковскую галерею на Крымском Валу, пишет детскую (надеюсь!) песню для детской телепрограммы «С добрым утром, малыши!».

Вообще, Шнуров – верный способ привлечь внимание к любому самому занудному проекту. Так полагают продюсеры, уверенные, что Шнуров трезвым не бывает. Увы, ещё как бывает – трезвый, скучный, в костюме вместо майки как не в своей тарелке. Это я про шоу Первого канала «Про любовь». Время выхода в эфир – глубокая ночь – намекало на безобразия и даже оргию. Увы-ы-ы… Соведущая Сергея Шнурова Софико Шеварднадзе, мягко говоря, никакая – ни обаяния, ни харизмы, ни характера. Неужели на телевидении не осталось плохих девчонок?! Все в аду и в Нью-Йорке?

Шнуров хорош, когда он плохой. Хороший Шнуров – «мёртвый» Шнуров. Да и про любовь в передаче ничего не было – нудили про семью с трудным ребёнком, и единственный, кто на экране матерился, этот ребёнок и был. Всё очень напоминало безалкогольную версию украинского телешоу «Дорогая, мы убиваем детей», только здесь убивали людей, зрителей то есть. Шнуров в этом печальном шоу – скучный интеллигентный человек. Не этого мы от него ждём, не этого.

Я далека от мысли, что бикфордов шнур эпатажного певца отсырел – просто ни один продюсер нашего телевидения не способен мыслить как Шнур, поэтому их сценарии заранее оказываются заунывными.

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