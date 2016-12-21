Обзор вологодских средств массовых коммуникаций, как всегда, подтверждает – жизнь в стране насыщенная, скучать некогда. Итак, заголовки:

«Пожарные Вологодчины в этом году 111 раз опаздывали на пожар в сельской местности по причине отдалённости деревень и плохого состояния дорог».

«Вологжанин украл игровую приставку, чтобы отдать её в детский дом. Новоявленный Юрий Деточкин объяснил свой предновогодний порыв тем, что сам рос в детдоме и знает, как плохо детям без игрушек».

«Стаффордширский терьер по кличке Рик поймал волка в деревне Савинской Тигинского сельского поселения Вожегодского района и удерживал его до прибытия местных охотников».

«За сколько лет нужно записываться к врачу? К узким специалистам всё так же трудно попасть, запись ведётся уже на будущее лето!»

«На улице –16°. А вологодский троллейбус с ветерком и свежим морозным воздухом прокатит вас по улицам нашего города».

«Олег Кувшинников. Существует ли он? История о том, как попасть на приём к губернатору!»

«Череповчанину, который пожаловался на «Газпром», отключили газ».

«163 несуществующих коров приобрели грязовецкие фермеры и получили за них денежную компенсацию».

«На 80-м году жизни умер старейший спортивный болельщик Череповца».

«Экс-гендиректора «Северстали» подозревают в подкупе чиновников надзорных органов, чтобы причиной взрыва шахты в Воркуте признали природный фактор, а не нарушение техники безопасности».

«Житель многоквартирного дома в посёлке Шексна самовольно подключил новую газовую колонку и при этом перепутал трубу водопровода и газа; в результате из конфорок газовых плит потекла вода».

«В Верховажье фермеры пожаловались, что федеральный закон обязует их перевозить по магистральным дорогам негабаритную сельскохозяйственную технику только на специальных машинах и при наличии разрешения, то есть своим ходом технику от поля до поля доставить нельзя».

И напоследок, подробности злоключений жениха и невесты, изложенные ими в вологодском блоге: «Невозможно подать заявление на регистрацию брака после того, как перевели всё на портал госуслуг. Зашли на портал, оплатили пошлину через Сбербанк. А заявление не прошло. Приехали в загс, а там говорят – пошлина привязана к заявлению, пишите заявление на возврат, подавайте снова. Сегодня приехали в третий раз. Всё заполнили, дошли до оплаты – СМС не приходит. А оплатить необходимо в течение 4 часов с момента подачи заявления. Бумажные заявления не принимаются от слова «вообще». Кто придумал отменить обычные заявления? Куда и кому можно пожаловаться на... работу портала госуслуг? Почему через этот портал нельзя заплатить зарплатной картой Сбербанка? Почему не проходят платежи через мобильную связь? Почему оплатить пошлину необходимо в течение четырёх часов с момента подачи заявления? И почему, в конце концов, мы обязаны всё делать через этот портал?! В чём смысл загса, если даже заявление подать невозможно?»

Дайте же людям пожениться, бюрократы!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.