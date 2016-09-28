Про нашу российскую вселенную что ни прочитаешь – всё бездна, хоть и звёзд полна. Без дна, как оно изначально было. Без дна фактов, плохо поддающихся пониманию.

Джок Стёрджес, возрастной любитель маленьких девочек, выставка которого «Без смущения» многих в России смутила, кокетливо сокрушается, мол, не понимает, «вызывают ли его работы интерес благодаря их художественной значимости или главная причина популярности – скандалы».

Да всё он понимает! Пока общественность спорит, искусство или статья Уголовного кодекса представлены на скандальной фотовыставке в Московском центре фотографии имени братьев Люмьер, почти незаметно промелькнуло исследование канадской компании BCA Research, которая уверяет – вероятность того, что человечество погибнет к 2290 году, составляет 50%. То есть вероятность достаточно высокая, такая же, как блондинке встретить динозавра на Красной площади – либо встретишь, либо нет. Или погибнет человечество, или выживет.

Пугающий вывод! Ну а к 3000 году из-за искусственных генетических манипуляций с уровнем IQ погибнут 95% землян. Горе произойдёт от ума, это ещё поэт Александр Грибоедов предрекал. Безумный учёный нажмёт пресловутую кнопку, уничтожив наш милый уютный мир. Что советуют канадцы?

Нечто совершенно новое, разумеется. Заселять другие планеты, Марс или орбитальные станции – на Марсе-то мы заживём! Спасибо, конечно, но, как говорил герой советского мультфильма, нас и здесь неплохо кормят. Почему на Земле наш извращённый IQ нам не даст выжить, а на орбитальной станции или на Марсе – пожалуйста, остаётся необъяснённым. Кто попадёт на эту станцию и на Марс – отдельные российские и лондонские марсиане, имеющие возможность проплатить наличкой пресловутые

8 миллиардов рублей? Но зачем на Марсе наши деньги? Они там нужны, как мне дальневосточный гектар. Ещё один глубокомысленный вывод канадских учёных: «На данный момент вероятность конца света намного выше, чем она была в далёком прошлом или будет в будущем». Значит, копить деньги (утверждают учёные) больше не привлекательно, не нужно стремиться к накоплениям.

Отказаться от денег, на которых будет изображён мост на остров Русский и Мамаев курган? Не на тех напали. Да мы только жить начали! У нас пенсионерам в феврале 2017 года выдадут по 5 тысяч рублей, на которые люди строят грандиозные планы. И мы от такого счастья улетим на Марс? Ну, не знаю, не уверена. Что-то здесь канадские учёные напутали.

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