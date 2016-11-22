Я пишу эти строки, глядя на море в молочном тумане. Наверное, зазимую в Крыму. Чувствую себя странницей, ночью оказавшейся в скиту и не знающей, что увижу за окном на рассвете. Сегодня это тёмное ореховое дерево, унизанное тяжёлыми каплями осеннего дождя.

Идёт третья неделя моего бродяжничества. Сейчас я в местности с обещающим тайны названием – Капканы. Рядом место под названием Опасное. Это Керчь. В гостевом доме «У Высоцкой», где я сняла комнату, пахнет кофе, инжиром и хамсой, которую выловили вчера вечером. Я уже дошла пешком до древней крепости Ени-Кале. А ещё рядом с домом в степи античный колодец, из которого пил Александр Македонский и отсюда до сих пор берут воду. И да, о названиях Капканы и Опасное. Это старинный пиратский район – средневековые разбойники огнями заманивали корабли на мель и затем грабили. Здесь до сих пор много затопленных старинных судов. А пиратов нет, не осталось, из разбойников только хозяин лавки, торгующей и рыбой, и домашними яйцами, и мёдом, и хурмой.

Чем хорош гостевой дом – сюда каждый день приезжают новые люди, принося новости со всего света. Пока я здесь, на кухне, где пью кофе, побывали армяне, татары, украинцы, русские, цыгане, молдаване. Вчера зашла на кухню, а там батюшка, отец Пётр, матушка и трое православных, едут из Старого Крыма. Благословение отца Петра – бальзам на душу, большая удача, везение! Заехала молодая семья с грудным ребёнком из Севастополя – путешествуют по Крыму.

Здесь любят шторма и туманы – значит, паромную переправу закроют, и путники приедут переночевать и опять что-то расскажут. Вечером все гости-постояльцы смотрят телевизор, с жаром обсуждают события на Украине и выборы в США. К моему удивлению, все яростно любят Россию, восхищаются силой Путина, ругают Америку. «До чего же Обаму ненавижу! – сетует молодая женщина по имени Лилия. – Сирию бомбит, а там детки под бомбами». «Два года, как мы снова в России, а до сих пор надышаться Россией не можем, не можем поверить своему счастью». Все снова смотрят телевизор. Мне, конечно, интересны местные крымские новости. Главные темы полуострова пересказываю телеграфно. Впервые за 25 лет построен дом на 40 квартир для переселенцев из аварийного жилья. В Керчи нет кредитной кабалы – никто не знает, что такое квартиры в ипотеку.

Поразил меня местный тариф мобильных операторов – разговоры до 20 минут в день бесплатно! Сто минут в день стоят 45 рублей в месяц! Я не поверила. «Тётя Лида, – приводят мне свидетеля. – Ты сколько денег на телефон кладёшь?» – «Нисколько, я ж только 20 минут в день говорю». Проезд на транспорте – 13 рублей. Коммунизм в отдельно взятом Крыму! Все возмущены главным врачом симферопольской больницы имени Семашко – Россия дала деньги на реконструкцию учреждения, а главврач рисовал себе каждый месяц зарплату 800 тысяч рублей. Вспомнили, как при Украине у местного взяточника были пошиты брюки с карманами ниже колен, чтобы все деньги помещались. Завтра в семь часов утра еду в Ялту. Крым хорош при любой погоде.

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