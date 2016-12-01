Четвёртую неделю я в Крыму. Впечатлений – на год. Поражает, как здесь обожают Владимира Путина.

«Я всем говорю: если Путин в 2018 году будет баллотироваться в президенты, пойду на выборы, а если его не будет, голосовать не пойду. Какой президент! У меня у брата близкий друг есть, а у того племянница. Когда Путин к нам приезжал, они его обслуживали, ну, кормили. Приехал. Видеокамеры все убрали, журналистов не пустили. А племянница всё видела. Путин так орал на наших местных руководителей! Аж с пеной у рта! Керчь – ворота Крыма! Вам на Керчь 9 миллиардов было выделено! Керчь должна стать городом-миллионником, а вы дорогу до сих пор не сделали! Где деньги?! Всех разнёс, так их и надо, воров наших местных! Сразу трассу от Симферополя в Керчь проложили! Но не может же Путин приезжать и всех трясти лично! Во внешней политике у него сила, ещё бы во внутренней порядок навести: поймал взяточника и вора – расстрел!»

«За полгода нам построили энергомост! Море раздвинули! Шестнадцать кабелей – каждый толщиной с трёхлитровую банку, шесть километров не просто по дну моря, а ещё на глубину двух метров в дно заложили шестьсот тонн кабелей! Сейчас туда кладут сетки, набитые камнями, чтобы ни один украинский террорист не смог повредить. Это же всё Путин! У него проект энергомоста заранее был готов, он же знал, что хохлы какую-нибудь гадость сделают!»

«Какой Путин красивый! Какой мужчина! Он мне сегодня приснился, будто мы на заседании, он меня что-то спросил, а я растерялась и такую ерунду ответила!»

«От моего дома до переправы 4 километра. Я шла туда, стояла на берегу и думала: «Россия, до тебя всего четыре километра, но умереть придётся на чужой земле. И вдруг пошёл слух, что Путин вернёт Крым родной России. Как мы плакали! Боялись, что это только слухи. К нам приехал на автобусах «Правый сектор», так все мужчины наши вышли, раскачали их автобусы и назад развернули. Все наши люди поднялись! Со всей России к нам приехало казачество, охраняли. Охотники, у кого ружья есть, все вышли, чтобы не пропустить украинские войска. По дорогам уже ехали российские бэтээры, мы кричали: «Мальчики, берегите себя!» В храме в Старом Крыму отец Пётр провёл службу – есть такие молитвы, которые полагается читать, стоя на коленях. И мы все встали на колени и молились за Путина. На референдум по присоединению Крыма я прибежала к семи утра, там уже стояла такая очередь, что я вошла на участок только через три часа. Как всем хотелось иметь российский флаг! Люди платили по сто долларов за маленький российский флажок. Если у кого-то была футболка с портретом Путина, её просили продать за любые деньги. Он очень красивый!»

«В Севастополе вдруг начали топить корабли, хорошие корабли! Мы ничего понять не могли, что происходит?! А когда объявили о референдуме, всё поняли – затопленными кораблями перегородили путь флоту НАТО и украинским подводным лодкам».

«Свой гостевой дом «У Высоцкой» я даже хотела назвать «Крым ваш!». Моя мечта – чтобы Путин приехал ко мне в гости, он будет ночевать в самом лучшем номере как мой самый дорогой гость!»

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