Меня тут поразила новость: «В «Москва-Сити» будут сооружены часы размером с двадцатиэтажный дом – диаметром 64 метра. «Часы будут видны и со всех офисных башен «Сити», и с уровня пешехода. И это будут самые большие в мире часы, опережающие даже текущий рекорд Книги Гиннесса – часы диаметром 43 метра на небоскрёбе в Мекке», – сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов». Наконец-то уели мы Мекку! Господи, хорошо как на душе-то стало! Как мы раньше без таких часов существовали? Ведь не жили, а мучились. Особенно жители остальных краёв и областей нашей родины. У них-то совсем другие проблемы и, соответственно, новости. Цитирую заголовки вологодских изданий, присовокупляя свои смиренные комментарии.

«В Вологодском музее-заповеднике акцию «Ночь искусств» проведут днём». Разумное и взвешенное решение.

«Город встретит зиму песком-солью». Хорошая новость, и привлекла она моё внимание исключительно игрой слов.

«Вологжане скинулись, чтобы купить бездомному тёплый спальник». Верю, сама в прошедшие выходные скинулась по 300 рублей для зооприюта.

«Британка Саша Денч, летящая на квадропараплане вслед за тундровыми лебедями, сделала вынужденную посадку в Вытегре из-за проблемы со здоровьем». Кто говорил, что никаких британских учёных не существует? Просто они витают в облаках.

«Череповецкий дальнобойщик прославился в Москве, протаранив фурой автомобиль автохама». Как говорил мой дед, погнали наши городских до самого сельпо.

«В Череповецком районе рыбаки на надувной лодке застряли во льдах». Уже?!

«Иван Рожин, которого обвинили в вождении мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения, доказал в суде, что его оговорили инспекторы ДПС». Этот заголовок очень повысил моё доверие к российскому суду.

«В Шекснинском районе украли дымовую трубу с работающей котельной». А кочегар где был? Спал? Следить надо за имуществом.

«Военкомат радушно распахнул двери для шекснинских призывников». Надеюсь, не песком-солью встречали и провожали на службу в армию?

«Портреты поэтов на стене одного из череповецких домов власти признали незаконными, а жильцам особенно не понравился Егор Летов». Понятное дело, ведь под портретом Егора Летова неизвестный художник ещё и написал его слова «Я всегда буду против!»

«Жители Белозерска пытались собрать деньги на покупку общественного био-туалета». В Белозерске я была давно, но дощатую уборную с выгребной ямой помню – памятник средневекового деревянного зодчества, такого больше нигде в мире нет!

«Житель Устюженского района похитил у соседки мешок клюквы». Клюква, значит, пошла? Надо бы купить на зиму.

«Рожать на грязном и холодном полу душевой роддома пришлось 18-летней вологжанке, не сумевшей докричаться до медиков». Чай, наверное, пили, чайник шумел, вот и не услышали.

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