Если вы родились в СССР, вам этот фильм понравится. Конечно, ностальгия обойдётся недёшево, 740 рублей за два билета плюс попкорн 260, тысячу отдай и не греши.

А фильм называется «Ледокол». Таких, как мы с мужем, суровых любителей льдов и торосов, набралось человек семьдесят, даже не ожидала, учитывая, что российскому фильму пришлось конкурировать с идущим в соседнем зале «Докто-ром Стрэнджем». Действие происходит в 1985 году. За ледоколом «Михаил Громов» гонится гигантский айсберг. Почему не наоборот, не знаю. Команда, одуревшая от ежевечернего просмотра комедии «Бриллиантовая рука», назвала айсберг «Семён Семёныч». Семён Семёныч красив невероятной вздыбленной мощью и глыбами голубых льдов. Команда ледокола хороша свитерами ручной вязки – и где костюмер столько советских свитеров взяла?

У моего отца был такой же, наверное, поэтому, глядя на экран, я чуть не плакала от воспоминаний. Отец с мамой привезли этот свитер с Кавказа, куда поехали по туристической путёвке от профкома. Все свитера, которые отец перемерял на местном рынке, оказались ему малы – он был высоким и накачанным, каждый день «кидал» гирю в 16 кг. И тогда кавказская мастерица сняла с отца мерки и к следующему утру связала ему новый свитер из грубой шерсти.

Когда у меня родился сын, был трескучий мороз, и я надевала этот свитер под старую шубу, чтобы ездить с коляской на молочную кухню. О чём она? Где ледокол и где молочная кухня, скажете вы. Остались там, в далёком и страшно прекрасном мире Советского Союза конца 80-х годов. Календарь с Аллой Пугачёвой, мрачный Сергей Пускепалис в роли сурового капитана, дружба народов в лице кока-осетина в исполнении Бесо Гатаева и колоритного помощника капитана – балагуристого украинца в исполнении Виталия Хаева; подлый сотрудник КГБ, склоняющий жену капитана сами понимаете к чему; песня Виктора Цоя про алюминиевые огурцы, чай с баранками из железных кружек, импортная дублёнка на журналистке – ну просто машина времени, уносящая в СССР.

Так о чём фильм? О мужской дружбе, местами сопровождающейся всеобщим мордобоем, и странном времени 80-х. Ледокол затёрт льдами, но не где-нибудь в родных северных морях, а в Антарктиде – кругом враги! Моряки, яростные патриоты, тайком радуются незапланированному дрейфу в южных широтах – чем дольше рядом с проклятыми западными ценностями, тем больше валюты на зарплату накапает; да-да, что тогда, что сегодня, наш народ любил «зелёные».

Команде запрещено подавать сигнал бедствия, чтобы не проявить слабость в глазах Запада. Наш флот должен наводить страх на весь мир! И пусть на 130-й день стояния во льдах люди начинают сходить с ума, погибают – Родина о них помнит и вот-вот вышлет подмогу. Сила фильма «Ледокол» в вечных противоречиях жизни. Или ты айсберг, или он тебя. Ты всегда против и поэтому вечно в дерьме, или всегда согласен с начальством, которому виднее и которое лучше знает, и весь в шоколаде. Это не ледокол «Михаил Громов» давит торосы, это Россия, которую вечно преследуют айсберги.

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