Референдум о выходе Великобритании из ЕС, неожиданная победа Дональда Трампа на выборах в США, резкий рост курса доллара и ралли на фондовых рынках – вот чем запомнятся инвесторам последние 12 месяцев. Мир стремительно меняется, и вместе с ним меняются экономика, финансовые биржи. Всё большую силу набирают криптовалюты, в первую очередь биткоин, появляются новые, инновационные отрасли (от квадрокоптеров и самоуправляемых машин до генной инженерии и виртуальной реальности). Военные конфликты, санкции и контрсанкции, теракты, стихийные бедствия продолжают расшатывать глобальную экономическую систему. Свой негативный вклад вносят и отрицательные процентные ставки, которые в 2016 году становились всё более популярными в европейской и японской банковских системах.

Похоже, что именно Европу можно считать главным аутсайдером прошедшего года. Околонулевой экономический рост, кризис вокруг Дойче Банка, рост центробежных сил внутри Европейского союза – всё это и в следующем году будет негативным образом сказываться на перспективах курса евро, акциях немецких, французских и итальянских компаний. Зато экономика США явно на подъёме. Фондовый рынок показывает исторические рекорды (так, индекс Доу Джонса с минимумов 2008 года вырос более чем в три раза), быстрыми темпами прибавляет ВВП страны, и даже внезапная победа популиста Дональда Трампа теперь трактуется экспертами в положительном ключе. Новый президент США должен уменьшить налоговое бремя, административное регулирование, выйти из невыгодных торговых соглашений, что придаст экономике новый импульс. Это хорошая новость для доллара. Курс американской валюты будет расти – и казалось бы, это позитивный фактор для экспортных стран. Но дело в том, что столь стремительный рост доллара не даст преимущества никому, даже странам-экспортёрам, которые поставляют свою продукцию в США (Китай, Япония и др.).

Всё дело в долгах. Размер долгов, торгующихся за пределами Штатов, сейчас составляет $10 трлн, причём эта цифра с 2002 года увеличилась в пять раз. На развивающиеся рынки приходится порядка $3,3 трлн. Очевидно, чем крепче доллар, тем сложнее эти долги обслуживать. Если к этому прибавить ещё жёсткую денежно-кредитную политику Федерального резерва, то у заёмщиков – большие проблемы. Процентные ставки будут расти, отдавать кредиты будет сложнее. Вполне можно ожидать, что 2017 год станет годом плохих долгов и банкротств. Скорее всего, опять обострится ситуация с периферийными странами Европы (Греция, Испания, Португалия и др.), ряд транснациональных банков будут испытывать серьёзные проблемы и прибегнут к государственной помощи. На этом фоне вернётся интерес инвесторов к золоту. Жёлтый металл всё так же продолжает оставаться главным мировым активом-убежищем, и в следующем году котировки золота вернутся к уровню 1300 долларов за унцию.

Что касается нефти, то пока не видно особых причин, почему должна вернуться эпоха высоких цен. Американская сланцевая отрасль по-прежнему висит «дамокловым мечом» над планами ОПЕК сократить добычу, в развитых странах продолжается бум альтернативной энергетики и электромобилей (бензин – это примерно половина всей добываемой нефти). Вероятнее всего, нас ждёт боковой тренд в диапазоне 40–60 долларов за бочку с возможными падениями в том случае, если ФРС США будет ужесточать денежно-кредитную политику более быстрыми темпами, чем ожидается. Это, в свою очередь, не лучшим образом скажется на ситуации с бюджетом и государственными финансами России, но об этом мы поговорим в последней в этом году колонке, которая выйдет 22 декабря.

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