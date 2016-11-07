Самый сложный вопрос, который мне задают непетербуржцы о Петербурге, звучит так: «Ну и какая там у вас погода?» Ну как сказать: «Утром шёл дождь, а сейчас, днём, нещадно палит солнце. Но не исключено, что вечером опять польёт. Или нет. Или будет ураганный ветер. Но, может, будет дождь с градом, но в соседнем районе».

Только в Северной столице можно встретить двоих, одетых по погоде, но по-разному: один шагает в тёплом свитере и плотных брюках, а другой – в майке и шортах. Ещё раз, уважаемые гости города, они оба одевались по погоде. Но каждый по своей.

Прожив полтора года в Петербурге, я теперь точно знаю, что среднестатистический петербуржец берёт с собой, выходя из дома. Погода заставляет рассовывать по карманам и утрамбовывать в дамскую сумочку самое необходимое, а именно: солнцезащитные очки – на случай солнца, зонт – на случай дождя и шарф, потому что он нужен всегда, ибо в этом городе ветрено. И свитер. И неплохо бы взять ещё и куртку, которую в случае погодных изменений можно превратить в майку.

Бывает, что на улице лето: каменные здания пышут жаром, люди на улице изнывают от духоты, и пешеходы переходят на тёмно-теневую сторону улицы. И вот – метро, эскалатор, и из-под земли с искусственной погодой выносит совсем в другой климатической зоне. Здесь спустя 20 минут путешествия – холод, ветер, тучи. Сложности с погодоощущениями испытываю не только я, представитель понаехавших, но и местные метеорологи. Весной этого года они клялись петербуржцам, что лето будет жарким и солнечным. Пусть не в мае, но в июле или августе. В начале сентября. Или в последнюю декаду месяца. Однако я почти ежедневно получала не солнце за окном, а смс от МЧС. Спасатели предрекали атмосферный фронт, несущий дождь, ветер, град и даже снег. Лишь позже синоптики признались, что это лето – если верить не прогнозам, а фактам – стало самым дождливым.

А в прошлом году, помнится, когда я только приехала в Петербург, меня поразила новость, что местному Гидрометцентру запретили составлять долгосрочные прогнозы. Сейчас, спустя год жизни здесь, эта новость кажется единственно правильным решением. Поэтому как угадать – какая погода? Надо брать с собой и зонт, и солнцезащитные очки, и свитер. И неплохо бы куртку, которую лёгким движением руки можно превратить в майку.

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