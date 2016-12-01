Вечный вопрос всех композиторов планеты – может ли гениальная мысль посетить сразу двух сочинителей одновременно – неожиданно завис над снежной Москвой.

Сколько громких дел знавала история. Джордж Харрисон против The Chiffons, Мэтью Фишер против Procol Harum, Bee Gees против Стила – да мало ли. Многие музыканты смотрят на такие озарения сквозь пальцы, многие подают в суд – выбор, как говорится, у каждого свой. Но шоу-бизнес отечественный полумер не любит. «Коль любить, так без рассудку, / Коль грозить, так не на шутку, / Коль ругнуть, так сгоряча...»

Вот и Филипп Бедросович Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер (согласно «Википедии»), народный артист Российской Федерации (кстати), восьмикратный обладатель премии «Овация», пятикратный обладатель награды World Music Awards как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года» – миндальничать не стал и написал заявление в полицию. Дескать, французский музыкант, композитор и клавишник Маруани Дидье с приспешниками деньги у него вымогает, всячески угрожает и порочит.

Вполне разумное решение. На то и полиция. Заявление приняли, подшили и при первой же возможности французишку повязали.

Напомним, что Дидье и ранее приезжал в Москву. В начале 80-х многие советские девушки мечтали выйти за него замуж, а юноши копировали причёску и манеру движений, дабы блеснуть позже на дискотеке под его же музыку. Словом, красавчик Дидье Россию покорил давно и надёжно. А если верить опять же «Википедии», один из его альбомов даже отправился в своё время вместе с космонавтами на станцию «Мир».

И вот на днях француз Маруани в тонкой курточке, шарфике, только что без треуголки, отправился в московское отделение полиции для дачи объяснений по поводу вымогательства миллиона евро у народного артиста Киркорова.

Дидье приехал в столицу в полной уверенности, что претензии его к компании Филиппа Бедросовича возможно урегулировать полюбовно и без судебных издержек. Пришёл в банк по договорённости сторон, откуда и был выведен под белы ручки и препровождён в участок. Правда, был отпущен через несколько часов без документов и телефона.

Сторона Филиппа Бедросовича факту прибытия Дидье удивилась. Дескать, это не мы, а пранкеры Вован и Лексус (вот тоже интересные товарищи – с родственниками их так бы кто-нибудь шутил) заманили Маруани в Москву, а полиция просто делает своё дело. Чего он?

Возможно, что алчный француз, постарается теперь как можно быстрее покинуть Россию, может быть, даже по старой Смоленской дороге, плюнув на деньги и телефон. Постарается забыть всё пережитое как страшный сон. Может, даже подаст заявление в жандармерию по месту жительства. Потом.

И всё же непонятно. Киркоров песню сам не сочинял. Это всё композитор Попков. Попков уверен, что сочинил мелодию раньше француза. Вроде и доказательства имеются. Дело-то выигрышное. Иди в суд и выигрывай. За чем в отделение-то? Всё-таки тоже любимец публики. Иностранец. Космонавтам нравится. Непонятно.

А со стороны и вовсе некрасиво. Ещё и Лексус с Вованом.

Может, все это часть нового ток-шоу? Может, юристы новые технологии оттачивают?

А что соратники по цеху молчат? Народного артиста обижают, а они?

А французы? Как он вымогал, если он француз?

– Allo. Monsieur Kirkorov, donnez-moi un million de...

– Non, monsieur Marouani, je ne donnerai pas...

Где он вообще эту песню услышал?

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