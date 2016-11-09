Каждую пятницу до 16 декабря звезды российской эстрады и спорта заправляют автолюбителей топливом с улучшенными характеристиками G-Drive. Акция проходит в интерактивном игровом формате и доступна всем, кто водит автомобиль.

В акции участвуют российские города присутствия сети. Первые «Звёздные заправки» уже состоялись в Москве и Нижнем Новгороде.

В столице победитель Максим приехал на АЗС на Кутузовском проспекте, 55 всего за 9 секунд после сигнала ведущего. Его автомобиль заправила популярная исполнительница Елена Темникова и действующий чемпион мира в гонках на выносливость, пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов, которые лично проверили качество топлива в мобильной лаборатории на АЗС.

В Нижнем Новгороде заправлял Денис Клявер, который собрал на автозаправочной станции целую армию своих поклонниц и устроил кофе-брейк в Drive Сafe.

Встретить звездных гостей в своем городе просто: адрес автозаправочной станции и кодовое слово прозвучат в прямом эфире Русского радио в 13:10 по московскому времени. Первый, кто приедет на обозначенную станцию и назовет кодовое слово, выиграет заправку премиальным топливом G-Drive и фотосессию со звездой. Автолюбители, попавшие в первую тройку, получат утешительный кофе Drive cafе, сувениры и карты лояльности в подарок.

Выиграть призы и автографы звезд смогут и подписчики сообщества сети АЗС «Газпромнефть» Вконтакте, а также жители городов, до которых «Звездная заправка» пока не доехала. С понедельника по четверг дважды в день, в прямом эфире ведущие Русского радио проверяют слушателей на знание Правил дорожного движения и дарят победителям карты программы лояльности "Нам По Пути" с начисленными бонусами.

СПРАВКА:

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.



G-Drive – топливо нового поколения, которое реализуется на АЗС сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.

Программа лояльности «Нам По Пути» сети АЗС «Газпромнефть» на сегодняшний день является самой популярной и многочисленной среди топливных ритейлеров в России. За каждую покупку на АЗС начисляются бонусы, которые в последующем можно потратить на приобретение топлива, товаров или услуг по выбору клиента. Один бонус равен одному рублю. При оплате покупки накопленными бонусами скидка составляет 100%.