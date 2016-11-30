«Мы рассказали про Красную книгу Челябинской области и показали гостям птиц и животных, которые находятся у нас в приюте. Объяснили, чем они страдают и как к нам попали. У каждого своя непростая история, – прокомментировали сотрудники приюта «Спаси меня». – Наши слушатели многое для себя открыли. Например, они не знали, что лебедь-шипун занесен только в Красную книгу Челябинской области. Впервые увидели орлов и посмотрели, как они питаются. До вечера помогали нам кормить питомцев, наводить порядок на территории приюта».



Новое дело, которым сейчас заняты сотрудники приюта во главе с Кареном Даллакяном, – подготовка к интерактивному новогоднему спектаклю с участием животных.



«В спектакле будут задействованы петух, лис, куница и другие наши питомцы. Мы ставим сказку о том, как Лиса захотела украсть Петушка на новогодний стол для своих лисят, – говорит Карен Вачаганович. – Уже нашли мальчика, который будет играть Петушка и вместе с настоящим петухом спасаться от Лисы. Нашли девочку, которая не боится лисицу и будет играть вместе с ней».



Спектакль будет проводиться на территории приюта диких животных и птиц «Спаси меня» для малышей из школ и детских садов.



Напомним, акции проходят в рамках благотворительного марафона «Добрый Челябинск». В нем участвуют более 30 некоммерческих организаций региона. Итоговым мероприятием станет хенд-мейд ярмарка «Добрый Челябинск», которая пройдет с 10:30 до 19 часов 11 декабря в выставочном комплексе КРК «Мегаполис». Это семейный праздник с веселыми играми, живой музыкой, Дедом Морозом и полезными мастер-классами (игрушки и открытки своими руками, здоровое питание для всей семьи, мыловарение, роспись пряников и многое другое). Средства, вырученные организациями с продажи сувениров и проведения мастер-классов, пойдут на благотворительные цели – в помощь подопечным каждой организации. Проект реализуется Челябинским региональным ресурсным центром для социально ориентированных некоммерческих организаций совместно с Челябинским региональным благотворительным фондом «Родная» и общественным движением «Искорка». Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс»