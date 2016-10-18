Уникальный проект. Жителям Зеленодольска выдали пластиковые карты, на которых содержатся платёжное, социальное, транспортное приложения.



13 октября 2016 года в Зеленодольске был запущен проект «Карта жителя Республики Татарстан».



Помимо того, что это многофункциональная банковская карта с современным электронным чипом и бесконтактной технологией оплаты, её также отличает целый ряд уникальных особенностей: например, впервые банковская карта с таким функционалом выпускается за одно посещение и менее чем за 10 минут, на карте сразу при выпуске есть электронная цифровая подпись. Также с помощью карты и единой цифровой сети врачи скорой помощи могут оперативно получить нужную информацию о состоянии здоровья пациента.



На сегодняшний день в Зеленодольске установлены 25 инфоматов для получения электронных услуг, а во всех поликлиниках появились терминалы для записи на приём к врачам.



В ходе реализации этого проекта впервые в России наземный транспорт города оборудован системой для оплаты по международной бесконтактной технологии – теперь в автобусах Зеленодольска можно оплачивать проезд банковскими картами, в том числе по бесконтактной технологии Mastercard.



Муниципальный продуктовый рынок Зеленодольска тоже претерпел новшества: стал первым безналичным рынком в России. Почти половина торговцев принимают к оплате банковские карты.



Кстати



Проект реализуется правительством Республики Татарстан совместно с международной платёжной системой MasterСard и банками-партнёрами − ПАО «Сбербанк», ПАО «АК БАРС банк».



• По желанию. На стартовом этапе первыми карты получат порядка 75 тысяч жителей Зеленодольска. Карты выдаются бесплатно и по желанию граждан.



• Доступные сервисы. В сфере здравоохранения карта пригодится для быстрой записи на приём к врачу, быстрого поиска информации о пациенте в регистратуре и др. В сфере соцзащиты такая карта сообщит о текущих начислениях субсидий-льгот на оплату ЖКУ и поможет проверить статус поданного заявления.



• Бонусы. В сфере торгово-сервисного обслуживания предоставляются скидки и бонусы по программе лояльности, которая действует в рамках проекта.



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