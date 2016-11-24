В этот раз на встречу к депутату пришли жители Металлургического района. По старой традиции первыми прозвучали слова благодарности за помощь в, казалось бы, неразрешимых вопросах.

Жительница ЧМЗ Алевтина Денисова от всей души поблагодарила депутата за обновление сквера «Союз труда и науки». За долгие годы старое место для отдыха и прогулок заросло бурьяном. Благодаря помощи Владимира Бурматова территорию расчистили, проложили новые дорожки и установили лавочки.

Любовь Дорина, сказала большое спасибо за ремонт внутридворовых проездов. Другая жительница района, Галина Попова, поблагодарила депутата сразу за три объекта: детскую и спортпощадку, и также автопарковку. Стоит уточнить, что на этом объекте работы по благоустройству будут продолжены в следующем году.

После слов благодарности депутат вновь взялся за оперативное разрешение проблем южноуральцев. Жители пожаловались на невыплату зарплат, нарушение прав, огромные платежки ЖКХ и нерегулярную работу общественного транспорта.

Каждое обращение было взято на особый контроль Владимира Бурматова. По всем случаям будут подготовлены депутатские запросы в соответствующие ведомства и надзорные органы. Депутат лично проследит за состоянием этих обращений.