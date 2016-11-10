Таким было решение более 300 жителей Варненского и Карталинского районов, где 8 ноября текущего года рассматривалось предложение об увеличении мощности Михеевского ГОКа.

Согласно проекту, предприятие планирует обеспечить рост добычи медной руды на 9 миллионов тонн в год. Однако жители смотрели больше не на сухие цифры, а судили по отношению РМК к экологии, вкладу в социально-экономическое развитие региона, а также по собственным зарплатам.

Не секрет, что порядка тысячи человек, трудящихся на Михеевском ГОКе, зарабатывают больше, чем в среднем по Южному Уралу – около 40 тысяч рублей. Жители одобрили рост предприятия, справедливо рассудив, что от этого выиграют все.