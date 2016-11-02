Соответствующее соглашение было подписано вчера, 1 ноября, между руководством Южного Урала, представителями Министерством экологии и природных ресурсов РФ и Росприроднадзора.

Напомним, что в Карабаше находится ключевое предприятие РМК – «Карабашмедь». Для улучшения экологии будут снижены выбросы вредных веществ в атмосферу. Для этого специалисты РМК планируют построить участок механизированного розлива черновой меди, поставить новые конвертеры с газоплотными напыльниками и заменить системы очистки газа.

Кроме того, будет разработан проект рекультивации 20 гектар хвостохранилища, который накопился на территории завода за 56 лет его работы. По словам президента РМК Всеволода Левина, компания не только строит современные и безопасные производства, но и вкладывает огромные средства на модернизацию оборудования. отметим, что на переделку «Карабашмеди» уже вложено более 16 миллиардов рублей.