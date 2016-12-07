Заправившись трижды от 25 литров, автолюбители получают скидку 30% на четвертую заправку. Скидка начисляется в виде бонусов на карту лояльности «Нам По Пути» или ко-бренд карту «Газпромбанк-Газпромнефть».

Акция «Выгода 30%» на автозаправочных станциях сети продлится до 15 января 2017 года.

Напомним, что федеральные акции стартовали с начала октября 2016 года с первоначальной скидкой на призовую заправку в 10%. Ежемесячно выгода набирала обороты, и в ходе предновогоднего завершающего марафона обладатели карт лояльности «Нам По Пути» смогут получить максимально привлекательные условия. Подробнее ознакомиться с правилами можно на АЗС сети «Газпромнефть» или на сайте www.gpnbonus.ru.

На предыдущих этапах пополнить запас бонусов смогли порядка 1 млн 115 тысяч человек, многие из них получили скидку на каждом этапе, для этого нужно было регулярно заправляться на АЗС сети «Газпромнефть» и выполнять простые условия.

Программа лояльности «Нам По Пути» на сегодняшний день является одной из самых популярных и многочисленных среди топливных ритейлеров в России. За каждую покупку на АЗС начисляются бонусы, которые в последующем можно потратить на приобретение топлива, товаров или услуг на АЗС «Газпромнефть».