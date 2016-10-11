Администрации города не согласовала проведение пикетов, шествий и митингов в поддержку лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России.



Об этом сообщил Интерфакс в понедельник, 10 октября.



Отказ объясняется статьей 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", которой установлены виды информации, запрещенной для распространения среди детей.



"К информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и информацию, отрицающую семейные ценности, по смыслу правового регулирования, может быть отнесена, и пропаганда гомосексуализма, лесбиянства", - уточнили в пресс-службе, отметив, что заявленные организаторами "публичные мероприятия являются открытыми акциями, доступными каждому. С учетом изложенного, проведение указанных публичных мероприятий противоречит законодательству Российской Федерации и не может быть согласовано Исполнительным комитетом Казани", – приводят слова мэрии Казани Интерфакс.



Фото: theformat.com.ua