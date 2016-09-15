Директор инвестиционной компании «Доступное жилье» был удостоен высокой оценки своей работы за помощь в подготовке олимпиады и паралимпиады, которая была оказана спортсменам Челябинской области.

Напомним, что в 2013 году Яцун передал в дар квартиру в доме, возведенном его компанией, конькобежке Ольге Фаткулиной. В то время она была еще будущей чемпионкой мира, а теперь еще и серебряной призеркой Олимпийских игр в Сочи.

Как рассказал лидер челябинского отделения партии «РОДИНА» Андрей Яцун, подобная награда стала для него очень неожиданным, но приятным сюрпризом. По его мнению, российских спортсменов необходимо поддерживать всей страной.