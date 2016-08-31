Известный стилист, парикмахер, дизайнер и ведущий приехал в Казань с мастер-классом в честь открытия сотого магазина Serginnetti. Metro поговорило с известным стилистом и узнало, что будет модно в будущем сезоне



Как вы поняли, что профессия стилиста – это ваше?



Я пришёл к этому, это не то чтобы моя первая профессия. Когда я начинал, этой профессии вообще не было, были костюмеры в театре, например. Я начал стричь и просто помогал своим знакомым и себе в том числе интересно выглядеть, а потом это стало востребовано. И я плавненько из парикмахера перешёл в стилиста. Ещё мне всегда нравилось что-то менять вокруг себя. Я искал всегда лучшую форму, и вот, наверное, это и послужило тому, что я стал парикмахером, а потом стилистом.







Курьёзная история или случай из вашей профессиональной деятельности?



Курьёзные... Да нет, у меня на плохое короткая память, плохого ничего не помню. Когда готовится клип — заранее всё обсуждается, и сюрпризов быть не может, когда ты стрижёшь, ты тоже обсуждаешь заранее. Другое дело, что человек может быть не совсем готов и может начать плакать. Такое было у меня лет 10-15 назад. Но это опять-таки из-за того, что я неправильно донёс информацию. Сперва, прежде чем менять человеку что-то, надо увериться, что он на 100% к этому готов, потому что шок нужен, но иногда!







Как оцениваете облик Казани? Можно ли сказать про Казань, что она модная?



Казань очень сильно преобразилась, особенно за последние два года. У меня ассоциация, что это город с очень сильной харизмой, видимо, это связано с культурой национальной. Мы вот только что буквально разговаривали об этом перед интервью, и я сказал, что Казань – это город, где живут очень красивые люди. У вас чувствуется мусульманская культура: есть люди, очень сдержанные в эмоциях, в общении, не очень открытые. Вообще, в России везде очень красивые люди.







Самый стильный регион РФ, на ваш взгляд?



Как ни странно, мне показалось, что это Владивосток. Это из отдалённых. А так, конечно, самый, мне кажется, лёгкий и прозрачный, по-настоящему модный – это Санкт-Петербург. А Москва, она, конечно, невероятно модная сейчас, но Москва – это город, состоящий из «всех сразу».



На что в первую очередь обращаете внимание и с чего начинаете исправлять образ человека, когда приступаете к работе с ним?



Надо понять, что человека подвигло на перемены. Женщины иногда идут на такие поступки неосознанно: с кем-то рассталась, или кто-то её обидел, или какая-то подруга сказала, что она поправилась. Искать другую форму, если вас на сегодняшний день всё устраивает и вы просто «привыкли», это тоже глупо, поэтому я начинаю общение обычно так: «А что вам нравится? А почему вы это решили?»







1 сентября на носу: как вы считаете, нужно ли в школьную программу добавить «уроки стиля»?



Нет, наверное, это было бы слишком сложно для детского мозга. Наверное, детям нужно объяснять какие-то элементарные вещи, но в игривой форме и не в начальных классах.



Где-то с 5-6 класса можно объяснять, что такое old school, показывать фото 50-х, 60-х, 00-х, объяснять, что такое вульгарность, что такое зажатость, сдержанность, серость. Чтобы ребёнок понимал и у него был выбор, чтобы он идентифицировал себя. Надо рассказывать детям о том, как должна выглядеть девушка, о том, что гардероб должен быть абсолютно разным, что нельзя, как взрослые тёти, всё время быть в одном жакете, в одном платье и джинсах и носить только пуховики. В нашей стране очень мало уделяли внимание внешнему виду, и поэтому нам очень сложно сдвинуться с этой точки. Может быть, хотя бы новому поколению благодаря таким игривым урокам, где показывают цветовую гамму и объясняют, что бордовый прекрасно сочетается с тёмно-зелёным, синим и горчичным, будет проще. Мне кажется, это бы точно прививало детям вкус, и даже ребятам, которые бы потом становились инженерами и проектировали бы города и делали бы их очень симпатичными, и мы не выглядели бы так «по-совковому», как сейчас.



Фото: Павел Николаев