С соответствующими заявлениями в Центризберком и полицию он обратился в минувшие выходные. По словам главного редактора издания Константина Буркова, в спецвыпуске не было непроверенной информации.

В специальном выпуске газеты «За возрождение Урала» была напечатана статья бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области, журналиста Павла Большакова. По данным издания: «Челябинский миллионер продал в Чечню 300 КАМАЗов, их обшивали броневыми или металлическими листами и убивали наших солдат — уральцев, россиян. А наличность за КАМАЗы везли чемоданами: деньги не пахнут. Это Валерий Гартунг»

- Мы напечатали только проверенную информацию, - подчеркнул Константин Бурков. - Я пока не видел заявления в полицию, однако готов встретиться с правоохранительными органами.

Отметим, что газета «За возрождение Урала» выпускается одноименным общественно-политическим движением на Южном Урале.