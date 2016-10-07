Неважно, сколько вам лет, какого вы пола и имеете ли образование и какой род вашей деятельности — вам открыт пусть в прекрасный мир театра. Конечно, на кастинге вам предстоит сдать небольшой творческий экзамен: прочитать стихотворение или прозу, либо представить выступление в оригинальном жанре.

Несмотря на то, что театральная лаборатория «Метро» открылась только 1 октября текущего года, организаторы уже успели заручиться поддержкой ведущих театров Челябинска. Они и составят судейскую комиссию на творческом экзамене.

Заполните анкету и отправьте ее на адрес электронной почты: metro.31lyceum@gmail.com, в теме письма нужно написать «Анкета на кастинг». Сам кастинг состоится 19 октября по адресу Володарского, 18. все вопросы вы сможете задать по телефону: 8 922 750 11 10.

Анкета.

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