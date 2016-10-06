В Татарстане заработал новый сервис для туристов - «Туристическая служба качества Республики Татарстан». На сайте touristqs.com гости республики в режиме онлайн могут оставить отзывы о том, где они побывали, как их встретили и обслужили сотрудники объектов гостеприимства Татарстана.



Оставить свой отзыв можно по объектам из различных категорий, в числе которых железнодорожные вокзалы, речпорт, отели, хостелы, рестораны, кафе, туроператоры, музеи и пр. К любому отзыву могут быть добавлены фотографии. Добавим, что сервис был запущен после шести месяцев тестирования.



Как отмечают в Центре развития туризма РТ, онлайн-система позволяет работать с отзывами и обращениями о работе и качестве предоставляемых услуг на предприятиях туриндустрии, которые получает турист во время его пребывания в республике.



«Вы можете помочь стать Республике Татарстан еще лучше и гостеприимнее. Если за время пребывания вы столкнулись с какими-либо сложностями, сообщите нам об этом. Мы постараемся помочь Вам! Оставьте отзыв о том, где вы побывали, как вас встретили, обслужили, покормили, проводили. Ваше мнение поможет Татарстану быть лучше», - говорится в обращении на сайте сервиса.



Фото: info.tatcenter.ru