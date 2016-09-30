В Татарстане стартовал приём заявок на конкурс «Благотворитель года».



Республиканский конкурс «Благотворитель года» проводится ежегодно начиная с 2007 года в целях распространения и развития благотворительной деятельности, направленной на решение социально-экономических проблем республики, социальную поддержку детей, инвалидов, престарелых граждан, других социально незащищённых категорий населения, развитие и укрепление материальной базы учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, развитие и совершенствование форм осуществления благотворительной деятельности.



Участие в конкурсе могут принять юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, а также отдельные граждане, в течение года оказывавшие благотворительную помощь жителям и организациям республики, в том числе принявшие участие в решении экономических, экологических, образовательных, культурных, религиозных и других социально-значимых проблем, оказавшие поддержку социально незащищённым категориям населения (пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию) и пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.



Приём заявок осуществляется до 1 декабря 2016 года, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодёжи и спорту РТ.



Напомним, награждение победителей конкурса 2015 года состоялось 14 апреля. Тогда награды были вручены как крупным компаниям (ООО «Газпром трансгаз Казань», ОАО «ТАИФ», ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, ОАО «Генерирующая компания», ПАО «Казанский вертолётный завод», ПАО «КАМАЗ», Благотворительному фонду помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой и др.), так и предприятиям малого бизнеса, средствам массовой информации и просто волонтёрам, действующим на благо людей. Например, в номинации «Добрый человек» были награждены Шахид Сайфуллин из Лениногорского района РТ - за активное участие в жизни района и инициативность в проведении многих благотворительных акций, Анвар Залаков из Новошешминского района республики - за реконструкцию и благоустройство здания краеведческого музея. Всего тогда было вручено 70 наград.



Фото: «Лениногорский журнал»