В СМИ появилась новость о том, что популярную телеведущую Ксению Собчак чуть не изнасиловали, когда ей было 14 лет. Об этом она якобы сама рассказала на страницах книги "Новые заветы. Самые известные люди России о своих мечтах, страхах и успехах". В статье приводятся выдержки из книги, которые написаны от первого лица. – Родители в Германии с официальным визитом, а мы с Линой, обе в маминых шубах, встречаемся с двумя молодыми людьми смурной и поэтому такой притягательной наружности в клубе с...