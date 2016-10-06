Центр туризма и гостеприимства Арского муниципального района Татарстана начал реализацию нового туристического проекта «Край Тукая». Об этом сообщается на портале Министерства культуры РТ.
Гостей Татарстана приглашают провести время в компании сказочных персонажей волшебного мира на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая – в деревне Новый Кырлай Арского района республики.
Проект позиционируется как образовательный и социально-направленный. Основная его цель – активное продвижение татарской национальной культуры, литературы и искусства в широкие массы туристов.
В рамках проекта «Край Тукая» сформированы сезонные программы, которые позволят провести время в кругу семьи, близких или запланировать совместный отдых с коллективом.
Это зимняя программа – «Волшебное путешествие в «Ак Бабай йорты», весенняя программа – «Весеннее пробуждение, или приключение в чаще Шурале», летняя – «Праздник плуга – Сабантуй в Крае Тукая» и осенняя – «День прозевал – урожай потерял, или Поучительные истории Батыра».
В рамках каждой программы проводятся фестивали, квесты, тематические вечерние культурно-развлекательные шоу, кинопоказы и различные мастер-классы.
Фото: kyrlay.ru