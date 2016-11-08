20 ноября в 85 регионах страны состоится второй Всероссийский географический

диктант. Для жителей Татарстана организовано восемь региональных площадок. Принять участие сможет любой желающий, независимо от возраста и образования.

Диктант позволит оценить уровень географических знаний и привлечёт внимание к проблеме географической грамотности. По результатам всероссийской проверки в образовательные программы по географии будут внесены изменения.

Текст диктанта составлен в трех вариантах для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Вопросы будут посвящены, в первую очередь, географии России.

Организатором региональной проверки знаний выступает отделение Русского географического общества в Республике Татарстан при поддержке Казанского (Приволжского) федерального университета.

Один из главных принципов проведения всероссийской акции – анонимность. На бланках заданий и ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат до 25 декабря на сайте Русского географического общества.

В этом году, в отличие от прошлого, будет организовано сразу несколько площадок для жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Лениногорска, Джалиля и Чистополя.



Начало диктанта – в 12.00 по местному времени.



Региональные площадки на территории Татарстана:







г. Казань, Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академии Вооруженных Сил Российской Федерации (Оренбургский тракт, д. 6);





г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет. Институт управления, экономики и финансов (ул. Бутлерова 4, аудитории:С401, С402, С403, С405);





г.Лениногорск, МБОУ «Гимназия №11» (ул.Кутузова, 2);





г.Чистополь, МБОУ «Гимназия №1» (ул. Бебеля, 121);





г. Набережные Челны, ГБОУ «Кадетская школа им. ГСС Н.Кайманова» (ул. 40 лет Победы, д. 29);



г. Альметьевск, МАОУ «Лицей №2» (пр.Строителей, д.14)

г. Нижнекамск, Гимназия-интернат №34 (пр.Шинников, д.23а);

п.г.т. Джалиль, Джалильская гимназия (ул. Ахмадиева, д.39а).





Фото: pgsga.ru

