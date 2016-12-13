Президент Татарстана Рустам Минниханов 12 декабря утвердил поправки в республиканский закон, позволяющие эвакуировать автомобили в отсутствии владельцев как с помощью, так и без помощи понятых, но с применением видеозаписи, об этом сообщает tatcenter.ru.



"Протокол в отсутствие водителя составляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Копия протокола, составленная в отсутствие водителя, с решением должностного лица о возврате задержанного транспортного средства вручается его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, незамедлительно после устранения причины задержания транспортного средства", - говорится в тексте поправок.



Соответствующие правки вступают в силу через 10 дней после опубликования.



Фото: zt16.ru