Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради начинающая актриса Лили-Роуз Депп стала настоящей звезды показа Chanel. Об этом в среду сообщает AFP. 17-летняя девушка дебютировала на подиуме в рамках шоу Chanel Metiers d'Arts, которое состоялось в отеле Ritz в Париже. Лили-Роуз продемонстрировала два образа: сначала она появилась на подиуме в костюме из кроп-топа и юбки с пайетками, а затем в чёрном платье и с вуалеткой на голове. Зрители и модные критики были в восторге – они пророчат девушке карьеру в...