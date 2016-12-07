В Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, сообщили, что сегодня ночью и утром 8 декабря в Татарстане ожидается понижение температуры воздуха до минус 22-27 градусов, при прояснениях и в восточных районах - до 28-31 градусов мороза. Днем в четверг на крайнем востоке республики сохранится температура воздуха 25 градусов мороза.
В Казани ночью будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха составит 23-25 градусов ниже нуля, при пояснениях до минус 27. На дорогах гололедица.
Фото: Алексей Спиридонов