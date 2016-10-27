30 октября на территории республики установится циклонический тип погоды. Ожидается небольшой снег, температура ночью понизится до минус 1-6 градусов, днем она составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
31 октября и 1 ноября ожидаются снег и мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, восточный и юго-восточный ветер порывами до 15 м/с. Прогнозируется установление временного снежного покрова, на дорогах - наката и местами гололедицы.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем - от плюс 1 градуса до минус 3 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.
Фото: Алексей Спиридонов