Новый формат предоставления услуг обязательного страхования автогражданской ответственности избавит от очередей и убережет татарстанцев от «навязывания» дополнительных услуг.



31 августа заместитель управляющего отделением Национального банка по РТ ЦБ РФ Марат Шарифуллин в рамках пресс-конференции заявил, что с 30 августа Татарстан официально присоединяется к проекту «Единый агент ОСАГО».



Идея проекта заключается в том, что страховая компания, имеющая лицензию на ОСАГО, выступает в качестве агента и продает полисы других страховых компаний, осуществляющих деятельность на данной территории и имеющие соответствующую лицензию. В рамках проекта выбор страховой компании осуществляется путем псевдослучайной (это как? То есть не случайной?) выборки. Распределение полисов зависит от номера ПТС.



При желании оформление ОСАГО возможно, минуя «единого агента». Жители республики могут получить услуги по данному виду страхования в любой страховой компании, имеющей на это лицензию.



- «Единый агент ОСАГО» является альтернативным вариантом и не исключает возможности заключения договора с конкретной страховой компанией, в которую обратился потребитель», - прокомментировал Марат Шарифуллин.



Проект «Единый агент ОСАГО» успешно работает в Краснодарском крае и Волгоградской, Мурманской, Челябинской, Ивановской, Ростовской областях. Решение включить Татарстан в этот список возникло в связи с результатами регулярного мониторинга качества оказания услуг ОСАГО, проводимого Национальным банком РТ. Был зафиксирован рост жалоб о снижении доступности полисов. Наиболее остро этот вопрос стоит в Набережных Челнах и Нижнекамске.



Жалобы на нарушения в сфере ОСАГО в абсолютном большинстве (70%) касаются деятельности страховых компаний. Основная претензия потребителей – навязывание дополнительных услуг страхования при заключении договоров ОСАГО (209 обращений). Также потребители неоднократно заявляли об отказе в заключении договора при наличии всех необходимых документов (86 обращений). Всего было получено 800 обращений.



Проект направлен на улучшение качества и доступности обязательного страхования автогражданской ответственности. В регионах, где реализуется проект, уже прослеживается положительная динамика.



- Сегодня Российский союз автостраховщиков докладывает о сокращении очередей за полисами в проблемных регионах», - говорит Марат Шарифуллин об эффективности проекта «Единый агент ОСАГО».



Специалисты Национального банка будут вести активный мониторинг осуществления проекта на территории РТ. Для потребителей работает горячая линия, позвонив на которую, они могут задать интересующие вопросы или подать жалобу. Телефон горячей линии: 292-02-67.



На данный момент в РТ лицензию на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности имеют 24 страховых компании. По словам спикера, 50% из них уже готовы к работе в рамках проекта «Единый агент ОСАГО».



Фото: otechestvo-ufa.ru

Автор: Рената Кимаева



