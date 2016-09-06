Событие. 30 августа официально открыли вторую очередь моста через Каму



В День республики жители Татарстана получили прекрасный подарок – дорожные строители сдали в эксплуатацию вторую очередь Камского мостового перехода в районе Сорочьих Гор. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и министр транспорта РФ Максим Соколов.



Мост через Каму является беспрецедентным по значимости и по масштабу объектом для республики. И не только для республики, как отметил Максим Соколов:



– Этот мост – хорошая перспектива для Татарстана и всей страны. Таких мостов мы открываем немного. И из подобных объектов этот мост – первый. Ещё в этом году будет открыто 9 мостов такого класса: в Башкирии, Удмуртии, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге. Но этот – первый и дорог тем, что запущен в День республики. Это достойный подарок, – сказал министр.



Напомним, первая очередь моста была сдана в 2002 году – строительство велось целых 10 лет. Вторая очередь была открыта в рабочем режиме в начале августа. Значение моста трудно переоценить: до его появления людей через Каму перевозили на пароме, были огромные очереди, давки. А когда река начинала замерзать, связи между берегами практически и вовсе не было. Грузы из Казани в Альметьевск возили через Челны, и к пути добавлялись лишние 200 километров.



Мостовой переход через Каму – самый длинный в России, 14 километров. И, по словам Рустама Минниханова, это яркий образец импортозамещения:



– По большому счёту, это изделие made in Tatarstan. Всё сделано у нас, и всё сделано руками татарстанцев, – подчеркнул в приветствии президент РТ.



Цифра



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миллиардов рублей – во столько обошлось строительство двух очередей Камского мостового перехода.



Автор: Елена Рычкова

Фото: пресс-служба Минтранса РТ