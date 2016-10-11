В первую неделю ноября татарстанцы будут отдыхать три дня: 4-го, 5-го и 6-го.

Дополнительные выходные жители республики обязаны государственным праздникам: 4 ноября – День народного единства, 6 ноября – День конституции РТ, 5 ноября в этом году попадает на субботу.



При этом, дополнительного выходного не будет, что связано с недавними изменениями в законе: в соответствии с Законом Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года № 67-ЗРТ «О внесении изменения в статью 1 Закона РТ «О праздничных днях и памятных датах РТ» при совпадении выходных и праздничных дней в Республике Татарстан дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется.



Таким образом, в этом году при пятидневной рабочей неделе 4, 5 и 6 ноября являются днями отдыха, при этом продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.



Фото: prokopievsk.ru