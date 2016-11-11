В финал прошли только 24 компании, победителями стали семь СМИ - по одному в каждой номинации. «Business FM Челябинск» уже второй раз подтвердил качество и актуальность своих материалов, победив в номинации «Лучшая региональная радиостанция».

«Есть СМИ которые пишут исключительно потребительскую информацию о пенсиях, микрозаймах, о пластиковых картах. А есть СМИ, которые концентрируются исключительно на деловой информации. Выбирать в этом смысле было довольно сложно, потому что это совершенная разная аудитория, разные уровни. А они были в одних и тех же номинациях. В этой связи я хотел бы отметить „Business FM Челябинск“, который умудряется сочетать в себе информацию и простым людям, и деловым людям. И в доступной форме это подавать» , — рассказал член жюри Александр Глуходедов.

Редакция «Business FM Челябинск» уже имеет несколько престижных наград, в том числе награду федерального фестиваля «Вместе — радио» за лучший информационный выпуск. Каждая новая награда подтверждает высокий уровень работы журналистов и редакторов и признание их профессионализма на высоком уровне. Второй год подряд взять «рубль» было непросто, говорит ответственный редактор Андрей Фролов.

«Классное было награждение. Это было в Нижегородском Кремле, там собрали журналистов, спикеров, представителей администрации, министр связи присутствовал на награждении. Все было очень интересно, красиво. Я принимал участие и сейчас привез в Челябинск эту замечательную „шайбу“. Этот приз — „Лучшая региональная радиостанция в области финансовой журналистики конкурса „Рублевая зона““. И она у нас вторая. Два года подряд мы побеждаем. Это было непросто и волнительно. Но что еще очень приятно и интересно: мы соревновались с нашими коллегами — Business FM c других городов» , — говорит Андрей Фролов.

Напомним, конкурс «Рублевая зона», который проводят компания TeleTrade и Союз журналистов России, проходит с 2014 года. Традиционно, весной награждают лучших журналистов региональных СМИ, а уже осенью выбирают региональные деловые, общественно-политические, специализированные финансовые СМИ.