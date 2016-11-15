Заместитель министра внутренних дел РТ Рафаиль Гильманов встретился с журналистами и рассказал, как МВД справляется со своими обязанностями в сокращённом составе и почему сотрудников ещё не скоро сможет заменить «искусственный интеллект».



В этом году МВД республики добилось самых высоких показателей раскрываемости преступлений (57%) за последние 10 лет.



В рамках пресс-конференции, посвящённой результатам деятельности министерства внутренних дел, Рафаиль Гильманов отметил, что стабильная оперативная обстановка в республике сохраняется уже на протяжении нескольких лет.



– Мы очень радуемся, что у нас уровень преступности ниже, чем в целом по России и в округе, что основные показатели нас удовлетворяют и что оценка не только по цифрам, но и по другим объективным показателям, оценочным показателям Российской Федерации, определяет, что мы колеблемся на уровне 3-го и 5-го мест. Мы этих позиций достигли и не хотим быть ниже, – отметил Рафаиль Гильманов.



В личном составе МВД РТ произошли существенные изменения. По словам Гильманова, в результате реформ под сокращение попали 30% сотрудников. Практически был уволен каждый третий работник. Для поддержания эффективности МВД в таких жёстких условиях необходимо привлекать дополнительные ресурсы. В качестве альтернативы, например, используются современные технологии.



Активно реализуется проект по снабжению улиц города камерами видеонаблюдения «Безо-пасный город». По мнению Рафаиля Гильманова, такая мера не только позволяет зафиксировать само преступление, но и предостерегает людей от их совершения. Однако полностью компенсировать сотрудника МВД техническим средствам не под силу.



– Пока преступления совершают не роботы, а люди, без людей не обойдёшься, –прокомментировал Рафаиль Гильманов идею компенсации личного состава МВД «искусственным интеллектом».



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«Если совершается преступление, оно должно быть раскрыто».



Рафаиль Гильманов



заместитель министра внутренних дел РТ







Автор: Рената Кимаева

Фото: mvd.tatarstan.ru